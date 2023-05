Barbara Baraldi nuova curatrice dell’iconico fumetto Dylan Dog

Camicia rossa, giacca nera e lo sguardo tenebroso di chi, con il terrore, è abituato a farci i conti: è facile risalire all’iconico identikit di Dylan Dog, il detective più celebre del fumetto italiano. Scaturito dalla penna di Tiziano Sclavi, il personaggio conosce una fortuna ininterrotta dal 1986, anno della sua prima comparsa nelle edicole e librerie di tutta Italia. Oggi, a quasi quarant’anni dalla nascita, la serie passa nelle mani di una nuova curatrice, con un background assolutamente nostrano.

Si tratta di Barbara Baraldi, autrice mirandolese, classe 1975, che d’ora in poi si occuperà di traghettare la saga in una nuova fase, capitalizzando la lunga esperienza di autrice noir.

"Ho iniziato a scrivere Dylan per dire grazie a chi mi ha fatto sentire un’adolescente meno diversa", ricorda emozionata l’autrice in un lungo post sui social, "parte di un tutto in cui il mio senso di solitudine diventava senso di appartenenza. È stato il primo fumetto che ho comprato con i miei soldi, e mi sono sentita subito a casa". Il coronamento di un sogno e di una carriera per Baraldi, che ha già firmato decine di storie di Dylan Dog tra cui Jenny, ispirata alla canzone di Vasco Rossi, Casca il mondo e La ninna nanna dell’ultima notte: "Sono emozionata per questa nuova avventura. Tornerà in primo piano l’orrore, il genere che più di ogni altro ci permette di elaborare le paure, di rapportarci con l’inconscio e il rimosso. Ma sarà un orrore contemporaneo, sospeso tra onirico e simbolico. Del resto, essere ’dylaniati’ è per sempre. Parleremo quindi di mostri e nuovi incubi e ci saranno ritorni ’eccellenti’. Sulla pista tracciata da Sclavi, daremo spazio anche a storie autoconclusive collegate da una tematica comune, sperimentazioni grafiche e narrative e interpretazioni autoriali". Entusiasmo è stato espresso anche dal direttore editoriale di Sergio Bonelli Editore Michele Masiero: "Barbara Baraldi scrive per Dylan Dog da 10 anni, portando una forte visione personale senza mai rinnegare le caratteristiche fondamentali del personaggio creato da Sclavi. E’ venuto naturale pensare a lei per accompagnare il nostro Dylan nel suo percorso".

Marcello Benassi