Barbara Carnevali: "Oggi si comunica di più ma la parola è inquinata. E noi pensiamo parlando"

di Stefano

Marchetti

"Chi parla male, pensa male e vive male..." La sentenza di Nanni Moretti in "Palombella rossa" potrebbe essere anche uno slogan per il Festival Filosofia di quest’anno, dedicato alla "Parola". "Già, perché la parola non è soltanto uno strumento, un mezzo: sono le parole a permettere di articolare il pensiero, quindi tutti noi già pensiamo parlando", osserva Barbara Carnevali, direttrice di studi in Filosofia e professoressa di Estetica sociale presso l’École des hautes études en sciences sociales di Parigi, componente del comitato scientifico del festival. "Anche in questa edizione un grande tema della storia della filosofia si rivela profondamente contemporaneo", sottolinea.

Professoressa, la ‘parola’ attraversa i secoli...

"Le questioni di filosofia del linguaggio ci arrivano già da Platone e Aristotele, fino al ‘900 di Wittgenstein e Heidegger: alcune teorie identificano proprio la dimensione umana con il linguaggio. È un tema classico che oggi possiamo affrontare anche in chiave di attualità, riflettendo per esempio sulla questione della correttezza linguistica, sui linguaggi d’odio o sulla cancel culture, sulla trasformazione del dibattito pubblico in comunicazione o propaganda e sull’impoverimento del linguaggio pubblico. Paradossalmente, oggi c’è più possibilità di comunicare ma la parola si è degradata, squalificata, inquinata: spesso ce n’è troppa e poco curata".

Come avete organizzato le linee guida del festival?

"Abbiamo individuato alcuni filoni. Per esempio, il rapporto fra la parola e la politica e la sfera pubblica: ci si interrogherà sul degrado della parola pubblica e sulla semplificazione che un certo linguaggio anche dei media ha portato alla lingua politica. Rifletteremo anche sulla responsabilità nel prendere la parola, la cosiddetta ‘prise de parole’ che ci arriva dal ‘68, quando ogni cittadino poteva dire la sua in assemblea. Un altro filone sarà più sociale e riguarderà anche gli effetti (positivi o negativi) che il linguaggio può avere nelle relazioni con gli altri: le parole possono fare cose buone ma anche ferire".

Insomma, il linguaggio fra parte di noi?

"Sì, un altro filone riguarderà proprio il rapporto fra pensiero, linguaggio e mondo: il linguaggio ha una posizione intermedia fra la coscienza che conosce e la realtà, e per conoscere occorre passare attraverso la simbolizzazione verbale e scritta. Un altro blocco sarà poi scientifico - tecnico, per esempio con le teorie sull’influenza della parola sull’evoluzione umana".

E arriviamo alla sua lezione di domenica 17 a Carpi (ore 18, piazza Martiri). Parlerà del ‘logo’ ovvero della parola che diventa immagine. Un tema affascinante...

"Nasce da una constatazione. Il logo è dappertutto: compare sulle auto, sulle scarpe, perfino sulle penne... Siamo circondati da questi piccoli simboli che ci accompagnano in ogni gesto della vita quotidiana, come una presenza familiare ma su cui forse abbiamo riflettuto poco. Già il filosofo Ernst Cassirer ha teorizzato il ruolo delle forme simboliche nel mediare il nostro rapporto con la realtà: in sostanza noi diamo forma alla realtà attraverso simboli come quelli della matematica o dell’alfabeto. Dietro a ogni simbolo c’è qualcosa che riguarda la comprensione profonda del mondo".

Anche nel logo, dunque?

"Sì, anche se apparentemente può sembrare un elemento futile, il logo è una guida che ci permette di capire alcuni fenomeni del nostro tempo, come il rapporto del capitalismo con l’estetica e con l’evocazione di un mondo di desideri e aspettative: non a caso si acquista il computer o lo smartphone di una marca perché vi si associa una serie di promesse e di attese. Allo stesso modo, il logo permette di capire il nostro rapporto con la collettività".

In che modo?

"Il logo è il mediatore dell’identificazione collettiva in un sistema pubblico: le squadre di calcio hanno bisogno di un logo, un’azienda adotta un logo, perfino il Festival Filosofia ne ha uno. Attraverso il simbolo una pluralità di persone si riconosce in un sistema di valori, di immaginazioni, di una visione del mondo collettiva e vi investe anche passioni ed emozioni. Certo, un logo può essere usato nel bene o nel male: pensiamo per esempio al simbolo delle Ss o alla svastica".

Un simbolo ‘parla’...

"Ed è importante capire come funzioni e su quali meccanismi retorici si basi, per poi governare questi fenomeni in maniera consapevole".