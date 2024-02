Barbieri, esordio su strada a Dubai

Scatterà oggi la stagione su strada 2024 per Rachele Barbieri, in seguito alla decisione di abbandonare la pista. Dopo lo stage in Spagna, la campionessa di Stella di Serramazzoni sarà al via da oggi alla prima corsa a tappe World Tour in medio oriente con la nuova casacca del Team DSM Firmech, l’UAE Tour. La corsa a tappe prevede tre frazioni per velociste ed una con arrivo sulla salita di Jebel Hofell, che ha determinato la classifica generale che ha visto trionfare Elisa Longo Borghini. Nelle prime due tappe saranno favorite le velociste e quindi sicuramente Rachele avrà l’opportunità di mettersi subito in evidenza, poichè la compagna di colori Kool non sarà al via. La prima tappa si svolgerà con partenza ed arrivo a Dubai sulla distanza di km.122 e domani invece si gareggerà don partenza da Dubai e arrivo allo Stadio Modo, per complessivi km.113. La Women UAE Tour è organizzata dalla RCS ed anticiperà quella maschile. Sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2 dalle 11,50 alle 13,30.

A. Giusti