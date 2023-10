Barbolini presenta il libro ’Breve brevissimo’. Microracconti, aforismi e parodie

Oggi alle ore 16,30 lo scrittore modenese Roberto Barbolini sarà ospite della Società del Sandrone, nella sede provvisoria di via Morselli 100, dove assieme al presidente Giancarlo Iattici presenterà il suo lavoro più recente ’Breve brevissimo’, edito da Vallecchi. Il libro, che ha già ricevuto importanti consensi critici sulla stampa nazionale, è un autentico campionario di nanotecniche narrative: romanzi in 600 battute, apocalissi d’una sola riga, microracconti e aforismi, sotto l’egida di numi tutelari che vanno da Stanlio e Ollio ad Achille Campanile. Dalla fiaba rivisitata alla parodia, il lettore viene trascinato nel vortice di una scrittura che ricorre a tutte le risorse del comico e dell’ironia. Non è un caso che lo scrittore modenese, con la sua raccolta precedente ’Il maiale e lo sciamano’, abbia vinto due anni fa il premio Guareschi dedicato alla letteratura umoristica. "Shakespeare sentenziava che la brevità è l’anima della saggezza" sottolinea Barbolini. "Ma non c’è vera saggezza senza il conforto d’una bella risata".