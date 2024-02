Barigazzo difende la tradizione. Alla sfilata solo in abiti d’epoca

Quello di Barigazzo è un carnevale che affonda le radici alla fine dell’Ottocento, o anche prima. Inizia oggi, dalle 14,30, alla Pardera, l’ultima casa di questa frazione di Lama Mocogno. Da lì parte il corteo che tra una suonata, un ballo e un bicchiere di vino, passa per i borghi del paese. È unico in Appennino. Le maschere moderne e i carri allegorici sono banditi, l’abbigliamento dei figuranti, donne, uomini e bambini, deve essere del passato, e per i suonatori è tassativo l’utilizzo di strumenti di altre epoche: violini, mandolini, chitarre, contrabbassi, fisarmoniche, cornamuse. In questo paese che guarda la vetta del Cimone, nel 2015 è sorto il Gruppo Folkloristico Storico, presidente Domenico Tazzioli, e tutti gli abitanti, una settantina, ne sono soci. Nel 2018 ha ripreso la tradizione carnevalesca andata perduta decenni prima, attingendo a testimonianze di anziani del posto e a fotografie ormai sbiadite dal tempo. Lo hanno chiamato ‘E caranval d’na volta’, il carnevale di una volta. "Noi abbiamo ripreso questo carnevale studiando registrazioni di un mio zio, nato nel 1914, che suonava il violino. Lui aveva vissuto queste feste da quando era bambino e ne udiva i racconti in casa – testimonia Fabrizio Tazzioli, liutaio del paese e suonatore di tradizione di famiglia –. Non era il carnevale con le maschere – spiega –, era un momento di ritrovo, con alcuni suonatori e ballerini, si passava lungo le borgate del paese e gli abitanti offrivano specialità, in particolare dolci di castagne, frappole, lupini e un bicchiere di vino. Poi c’erano personaggi simpatici del paese che intrattenevano con scenette e la gente rideva, si divertiva. Noi abbiamo ripreso le scenette, in dialetto, veramente accadute 50 o 100 anni fa". "È una tradizione che un tempo consisteva nel saluto dei ragazzi del paese e dell’orchestra alle varie borgate – afferma Paolo Ruggi, membro del sodalizio organizzatore –. Oggi abbiamo il Concertino Tazzioli accompagnato da altre orchestre, complessivamente una ventina o più di musicisti, che eseguono solo musiche per balli antichi, balli che non sono strisciati come il liscio, ma saltati, perché, una volta, qui la gente ballava nelle aie e non si riusciva a strisciare i piedi perché il suolo era erboso e sassoso". Ruggi racconta che molti dei balli praticati nel carnevale sono stati importati dagli emigranti dall’Austria, dalla Spagna, e da altri Paesi oltrefrontiera.

Rigore anche nei costumi. "Le donne – riferisce Ruggi – indossano l’abbigliamento tradizionale festivo di una volta, vesti lunghe con grembiuli bianchi e di pizzo, le ragazze devono vestire lo scialle e gli uomini gli abiti dei loro nonni dei giorni di festa, quindi, i benestanti con la giacca e gli altri la sola camicia. Tutti gli uomini devono avere il tabarro, un mantello a ruota tipico di qua, il cappello e gli scarponi da montagna". Incaricata di sistemare gli abiti è Giulia, 90 anni, la sarta del paese che, anche se ha cessato l’attività alcuni decenni fa, ora lavora 12 mesi all’anno per il carnevale.

Walter Bellisi