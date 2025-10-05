Barista aggredita con un trapano: "Mi colpiva in testa, era una furia. Poi ha rubato tutti i soldi in cassa"

"Ho visto la morte in faccia". È ancora sotto choc Carmela Pistoia, titolare della ‘Caffetteria dell’Angolo’ a Pozza di Maranello, che mercoledì pomeriggio è stata aggredita da un rapinatore. Malvivente che, dopo due ore, i carabinieri della Stazione di Maranello hanno arrestato, in flagranza di reato: si tratta di uomo di 52 anni, residente a Serramazzoni, gravemente indiziato dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

L’incubo della signora Carmela è iniziato verso le 15.20: "Era un pomeriggio come tanti altri. È entrato un uomo, ha chiesto un caffè. In quel momento nel bar non c’era nessuno. Gli ho chiesto se volesse il bicchierino d’acqua e poi, una volta servito, sono andata alla cassa a fargli lo scontrino. Ha giusto aspettato che io aprissi la cassa: quando ho rialzato gli occhi l’ho visto mentre si scaraventava contro di me con un oggetto metallico appuntito. Ricordo il suo sguardo, la furia con cui ha iniziato a colpirmi".

"Ho cercato di difendermi, coprendomi la testa con le braccia – prosegue la barista – e lui ha continuato con violenza a picchiarmi sul capo e sul braccio, mentre io urlavo (con una pesante punta da trapano, secondo la ricostruzione degli inquirenti). Poi è venuto dietro al bancone e ha arraffato tutto il denaro contante che avevo, circa 500 euro. Io sono uscita di corsa per chiedere aiuto ai vicini e nel frattempo anche lui si è dileguato con la macchina con cui era arrivato. Ho guardato il cielo e ho pensato, piena di riconoscenza, ‘sono viva’".

Sul posto sono giunti i militari della stazione di Maranello: grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che la titolare aveva fatto installare a giugno dopo che le avevano rubato gli ombrelloni, si è visto che l’uomo si era posizionato in macchina - risultata successivamente a noleggio - in attesa che il bar fosse vuoto. L’immediata attivazione del dispositivo di ricerca disposto dalla Compagnia Carabinieri di Sassuolo – con l’impiego coordinato del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni limitrofe – ha consentito di intercettare e bloccare il fuggitivo a bordo della macchina sulla S.S. 12, in località Torre Maina: nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso dell’arma utilizzata per l’aggressione, di parte della refurtiva, nonché di sostanza stupefacente. Il Gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico.