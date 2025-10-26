Barista morì nello schianto, 27enne indagato

Guidando ad alta velocità e in stato di ebbrezza avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con l’auto sulla quale viaggiava Adam Cattabriga, 19enne di Poggio Renatico che lavorava come barista a Finale Emilia, rimasto ucciso nello schianto. È questa, in sintesi, la condotta che la procura di Modena contesta a un 27enne, indagato per omicidio stradale in relazione alla tragedia del 4 agosto del 2024 a Mirandola. Come da prassi, sull’accaduto venne aperta un’inchiesta, ora arrivata alla conclusione. Come anticipato, la procura ipotizza il reato di omicidio stradale, che l’indagato avrebbe commesso violando una serie di norme del Codice della strada. In particolare, il giovane si sarebbe messo alla guida della sua Bmw in direzione Mirandola quando, all’altezza del cavalcavia della ferrovia di via Mazzone, la strada che conduce alla frazione di Mortizzuolo, avrebbe imboccato una curva ad alta velocità (si parla di 114 chilometri orari in un tratto in cui sarebbero previsti i cinquanta) e invaso la corsia opposta, scontrandosi contro la Yaris sulla quale viaggiavano Cattabriga e i suoi amici. Il tutto, mentre si trovava in stato di ebbrezza alcolica.

Nella vicenda giudiziaria è persona offesa la mamma del 19enne, assistita dall’avvocato Giacomo Forlani. Nei giorni scorsi la donna ha posizionato un cartello con un ricordo del figlio sul luogo del terribile incidente. "Per non dimenticare – si legge –. È facile essere buoni, difficile essere giusti. Adam lo era. Giustizia e sicurezza nelle strade sia fatta". Concluse le indagini, ora non resta che attendere le mosse della difesa dell’indagato, prima che la procura compia i successivi passi.

La tragedia di Adam si è consumata nella notte del 4 agosto dell’anno scorso. Il giovane barista era alla guida della sua Toyota Yaris e viaggiava con tre amici. Il gruppo stava rientrando da una serata trascorsa insieme. I ragazzi procedevano verso Finale Emilia quando, sul cavalcavia, si sono scontrati con la Bmw condotta dal 27enne indagato, in marcia sulla corsia opposta. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e l’elicottero del 118, oltre ai vigili del fuoco. Inutili i tentativi di rianimare il 19enne, troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto. Feriti ma non in pericolo di vita gli altri coinvolti nello scontro. Il conducente della Bmw e gli amici di Adam erano stati tutti quanti trasportati all’ospedale di Baggiovara.

Federico Malavasi