Barista uccisa nel 2007, il fratello della vittima:: "Riesaminate i reperti con le tecniche di oggi"

È la notte del primo febbraio del 2007: la barista Tina (Achiropita) Mascaro, 52 anni, viene ammazzata con almeno sei colpi alla testa – inferti con un corpo contundente, mai ritrovato – nel suo bar di via Uccelliera, il tristemente noto Feeling Cafè di Modena. Dopo un lungo processo a carico dell’unico indagato ed ex socio, Corrado Corni, terminato con due sentenze di assoluzione il caso è rimasto irrisolto. Oggi, a distanza di 18 anni dal terribile femminicidio il fatello della donna, Giovanni Mascaro chiede nuove indagini che, grazie alle strumentazioni oggi in uso, potrebbero finalmente condurre al nome dell’assassino. "La nuova indagine sul delitto di Garlasco sta esplorando una pista alternativa; perchè per la morte di mia sorella nessuno fa niente?", tuona il fratello.