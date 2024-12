’Barocco da collezione’. Domani il catalogo

E domani alle 17, nella sala conferenze della Biblioteca Estense di Modena, verrà presentato il catalogo scientifico della mostra "Barocco da collezione" con le terrecotte della collezione Guandalini Kabaivanska, attualmente in mostra negli spazi espositivi della Galleria Estense, sempre al Palazzo dei Musei. Interverranno i due autori del catalogo (edito da Pendragon), Andrea Bacchi e Davide Lipari, con la direttrice delle Gallerie Estensi Alessandra Necci. Inaugurata la scorsa primavera e prorogata fino al 4 maggio 2025, la mostra (curata con Federico Fischetti) espone per la prima volta al pubblico una selezione di sculture in terracotta della collezione dei coniugi Guandalini - Kabaivanska, un’importante raccolta che copre un ampio arco cronologico e geografico, dal ‘500 al ‘900, con una preponderanza del Barocco emiliano, con opere di Guidi, Mazzuoli, Mazza, Traeri, Acquisti e Putti. Si tratta di una selezione delle sculture destinate a diventare parte del patrimonio delle Gallerie Estensi, grazie alla generosa donazione che il dottor Guandalini e la moglie Raina hanno deciso di attribuire alle collezioni statali.

s.m.