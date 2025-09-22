Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero oggiIncidente RavennaAggressione pitbullPrevisioni meteoClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaBaroni e Ienna vanno a segno. Il Castelnuovo finalmente sorride
22 set 2025
DAVIDE SETTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Baroni e Ienna vanno a segno. Il Castelnuovo finalmente sorride

Baroni e Ienna vanno a segno. Il Castelnuovo finalmente sorride

CASTELNUOVO 2 RIESE 1 CASTELNUOVO: Ripesi, Coviello (62’ Gilioli), Fontanesi, Le Guern, Baroni, Reggiani (78’ Manini), Bellei Ponzi, Paltrinieri, Carbone...

CASTELNUOVO 2 RIESE 1 CASTELNUOVO: Ripesi, Coviello (62’ Gilioli), Fontanesi, Le Guern, Baroni, Reggiani (78’ Manini), Bellei Ponzi, Paltrinieri, Carbone...

CASTELNUOVO 2 RIESE 1 CASTELNUOVO: Ripesi, Coviello (62’ Gilioli), Fontanesi, Le Guern, Baroni, Reggiani (78’ Manini), Bellei Ponzi, Paltrinieri, Carbone...

CASTELNUOVO 2 RIESE 1

CASTELNUOVO: Ripesi, Coviello (62’ Gilioli), Fontanesi, Le Guern, Baroni, Reggiani (78’ Manini), Bellei Ponzi, Paltrinieri, Carbone (74’ Fugallo, 83’ Baffo), Bellentani (62’ Veneri), Ienna. A disp: Shehi, Cavani, Copertino, Mazzoli. All: Casagrandi.

RIESE: Codeluppi, Pirondi (73’ Fall), Cuoghi, Teocoli, Bonora, Marastoni, Canalini (57’ Valenti), Incerti, Fontanesi, Mazzoli, Prandi. A disp: Benati, Carra, Barbieri, Mussini, Di Stasio, Iemmi, Leonardi). All. Pavesi.

Arbitro: De Luca di Piacenza

Reti: 36’ Baroni, 53’ Ienna, 87’ Fall

Note: ammoniti Reggiani, Incerti, Fall

Con due gol di Baroni e Ienna il Castelnuovo trova il primo successo battendo la Riese. Al 34’ lungo lancio per Fontanesi che scatta in profondità ma a tu per tu con Ripesi calcia sopra la traversa. Il Castelnuovo reagisce con il suo Fontanesi che un minuto dopo supera con un sombrero il suo difensore, calcia a botta sicura ma Codeluppi respinge, sulla ribattuta arriva Bellei Ponzi murato sulla riga di porta. Al 36’ da corner Bellentani serve Baroni che di testa fa 1-0. Al 46’ Ienna pesca tutto solo Paltrinieri che però conclude alto. Al 53’ punizione dalla trequarti di Bellentani, Carbone e Marastoni si contendono la sfera che arriva a Ienna per il 2-0. Al 32’ Mazzoli su punizione impegna severamente Ripesi. Al 38’ il neo-entrato Fall mette alto; lo stesso Fall non sbaglia quando all’87’ infila Ripesi per il 2-1. Gli ultimi minuti scorrono senza sussulti per il Castelnuovo che anzi recrimina un altro penalty per un atterramento di Baffo in contropiede.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata