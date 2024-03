Barozzi, il dietrofront. Damiano vince il ricorso. Sospensione annullata: "Giustizia ma non basta"

Damiano non sarà sospeso. Il suo coraggio, quello di scendere in piazza e chiedere che non venga calpestata la libertà di espressione, lo ha premiato ed ora potrà concentrarsi sulla maturità senza più dover temere l’allontanamento ‘forzato’ dalla sua scuola. Lo ha annunciato ieri direttamente il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, dopo che l’organo di garanzia interno al Barozzi, al quale si era appellato lo studente, a maggioranza ha annullato il provvedimento adottato dal consiglio d’istituto. Parliamo ovviamente di Damiano Cassanelli, rappresentante di istituto dell’Ites Jacopo Barozzi destinatario di un provvedimento di sospensione dopo che, nel corso di uno sciopero, aveva rilasciato un’intervista ai media per farsi portavoce di criticità relative alla vita scolastica. In primis ’perquisizioni’ l’ultimo giorno di scuola dello scorso anno. La settimana scorsa a supporto di Damiano erano scesi in piazza studenti, sindacati, professori, associazione stampa insieme al sindaco Muzzarelli. "Giustizia finalmente in parte è fatta. Sono contento che sia stata annullata la mia sospensione di 12 giorni – dichara Damiano –. E’ strano però apprendere dal Ministro che l’organo di garanzia abbia deciso e abbia annullato la mia sospensione e che non me l’abbia comunicato la scuola, pur avendomi invitato a ritirare il provvedimento dell’organo di garanzia nei prossimi giorni in segreteria. Ora servirebbe fare più luce su questa questione: non ho ancora visto nessun ispettore nella nostra scuola che ha bisogno di serenità, calma e della concentrazione giusta per poter lavorare bene. Motivo per cui – continua Damiano – mi auguro si faccia più chiarezza su questa vicenda perchè ad oggi non mi sembra che sia stata fatta. Intanto festeggio e sono molto contento di questo e soprattutto voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato. Nonostante mi venga annullata la sospensione, dispiace che per dichiarazioni che l’organo di garanzia ha ritenuto normalissime e non sanzionabili invece ci sia stato qualcun altro che ha ritenuto che ciò non potesse essere fatto". "Preciso che Damiano non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione – afferma il suo avvocato Stefano Cavazzuti – e che abbiamo appreso dell’annullamento della sanzione soltanto dalle dichiarazioni del ministro. Se un esito favorevole vi è stato questo è riconducibile al fatto che il Consiglio di Disciplina ha potuto riesaminare il caso in piena libertà ed autonomia opponendosi alla dirigenza e questo grazie all’impegno di Damiano e al sostegno che ha ricevuto da parte della cittadinanza, dei sindacati, degli insegnanti, degli studenti, della stampa e di tutti coloro che hanno creduto in lui. Si potrà dire che giustizia sarà stata fatta soltanto quando sarà fatta chiarezza su ogni aspetto della vicenda e ogni responsabilità accertata perché ciò non possa più accadere. Attendiamo l’esito della ispezione che è stata promessa, ma che a tutt’oggi non è stata ancora iniziata". "Come avevo già indicato in risposta a una interrogazione parlamentare – ha dichiarato ieri pomeriggio il ministro – la scuola, nella sua autonomia, possiede tutti gli strumenti per rivedere sanzioni che siano ritenute ingiuste. E, in effetti, così è accaduto, con l’organo di garanzia interno alla scuola che, a maggioranza, ha annullato il provvedimento adottato dal consiglio d’istituto. Questa vicenda dimostra ancora una volta che, rispettando le regole e le procedure corrette, si può sempre ottenere giustizia".