Barozzi, il ministro si tira fuori: "Non ho poteri per intervenire". L’avvocato: "Non gli interessa"

Sulla vicenda del Barozzi il Ministero "non ha alcun potere di ingerenza". Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha risposto ieri alla Camera a un question time sulla storia di Damiano Cassanelli, lo studente sospeso (in attesa di notifica) per un’intervista alla stampa locale nella quale secondo il Consiglio di istituto (ha riferito l’esponente del governo) in alcuni passaggi vi sono "significative ripercussioni sulla dignità e la reputazione del personale scolastico e dell’Istituto".

Rispondendo alle deputate di Azione, Giulia Pastorella e Valentina Grippo, il ministro premette che "l’interrogazione verte su una vicenda specifica che coinvolge una istituzione scolastica nella sua autonomia e, in particolare, le prerogative dei propri organi collegiali". Il Ministero dunque – precisa Valditara – non ha "alcun potere di ingerenza, potendo solo fornire gli elementi informativi acquisiti, per l’occasione, per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna".

La scuola "nella composizione del Consiglio di Istituto, si è attivata poiché ha ritenuto che la condotta posta in essere dallo studente abbia comportato una grave violazione del proprio Regolamento d’Istituto". Anzi, "sulla base di quanto riferito dalla dirigente scolastica, emergerebbe, peraltro, che lo studente non era presente all’interno della scuola durante i fatti da lui stesso contestati; alcuni docenti e genitori presenti in quel frangente, interpellati dalla medesima dirigente scolastica, avrebbero, di converso, negato gli accadimenti riportati dallo studente". Un riferimento al passaggio dell’intervista nella quale Damiano fa riferimento a perquisizioni, intimidazione e ricatti.

La condotta dello studente – ha proseguito Valditara – è stata ritenuta inquadrabile tra quelle astrattamente sanzionabili con l’allontanamento dalla scuola per oltre 15 giorni". E tuttavia "vista la complessiva situazione scolastica dello studente, con un profitto buono, il Consiglio d’Istituto ha ritenuto di applicare una sanzione inferiore, con 12 giorni di allontanamento dalla scuola per non pregiudicare l’anno scolastico".

Cassanelli in ogni caso "qualora si sentisse leso nei suoi diritti" può "proporre ricorso all’organo di garanzia interno all’istituzione scolastica, oltre a poter presentare reclamo al direttore dell’Ufficio scolastico regionale in merito a violazioni dello statuto".

Sulle parole del ministro è intervenuto il legale di Damiano, l’avvocato Stefano Cavazzuti: "Considerata la mancanza di interesse da parte del ministro ad approfondire l’accaduto, appena comunicato il provvedimento procederemo alla presentazione del ricorso al Tar". Nel question time il ministro "ha smentito smentito la circostanza apparsa su alcuni giornali che l’Ufficio scolastico regionale si sia espresso in senso favorevole rispetto a quanto deciso dal Consiglio dell’istituto. Ha invece precisato che tale Ufficio si sarebbe limitato a riferirgli quanto appreso dalla direttrice scolastica senza compiere alcuna verifica al riguardo". In particolare "non sono stati sentiti né i docenti del Consiglio di classe di Cassanelli, né del Consiglio di classe dell’altro ragazzo, per cui è stata emessa nota e convocato il Consiglio di classe per la sospensione, che poi lo ha prosciolto". Né è stato sentito "lo studente e gli altri studenti coinvolti".

Per quanto riguarda la ricostruzione secondo cui Cassanelli avrebbe riferito nell’intervista "fatti contraddetti da alcuni testimoni", ledendo "la reputazione dell’Istituto", il legale replica: "Posso affermare serenamente che Damiano ha detto la verità in quanto i fatti sono stati confermati per iscritto da vari testimoni e pertanto nulla gli può essere rimproverato".