Barozzi, incubo spray urticante. Scuola nuovamente evacuata. Soccorsi i 39 studenti intossicati

E’ lo stesso allarmante copione che si ripete da tanto, troppo tempo. Per l’ennesima volta, ieri mattina, ignoti studenti hanno spruzzato spray al peperoncino all’interno dell’istituto Barozzi di viale Monte Kosica.

Volevano saltare un’interrogazione? O dimostrare di essere ‘invincibili’?

Non è chiaro quale fosse il loro intento, ma quel che è certo è che ben 39 ragazzini tra i 13 e i 18 anni hanno accusato sintomi da intossicazione e sono stati soccorsi e visitati sul posto dagli operatori del 118, giunti tempestivamente con tre ambulanze e un’automedica. Ad intervenire nell’immediatezza anche gli agenti della Volante – che ora si occupano delle indagini – e i colleghi della Polizia locale per la viabilità.

Non si è reso, invece, necessario l’intervento dei vigili del fuoco: il personale scolastico ha subito areato gli ambienti e lo stabile è stato evacuato.

Come ogni volta le classi sono state fatte uscire dalla scuola e i ragazzi sono rimasti in cortile, in attesa che la situazione rientrasse.

Successivamente gli studenti sono tornati in aula per proseguire le lezioni: fortunatamente per nessuno dei minori (39 il totale dei giovani visitati) si è reso necessario il trasporto in ospedale, contrariamente a quanto avvenuto invece in passato.

Resta l’amarezza per un fenomeno che non accenna a fermarsi e a seguito del quale, al momento, non è scattata alcuna sanzione o provvedimento nei confronti degli autori, in corso di identificazione.

Pare che gli studenti ascoltati dalla polizia non abbiano saputo indicare i responsabili del grave gesto.

L’allarme ieri mattina è scattato intorno alle 11.15, quando studenti e docenti hanno iniziato ad avvertire i classici sintomi legati alla diffusione, nell’aria, di sostanza urticante. I responsabili – per motivi al momento sconosciuti – hanno svuotato la bomboletta al secondo piano dell’istituto per poi, evidentemente, confondersi tra la folla.

Nel caso venissero individuati, rischiano denunce per lesioni nei confronti dei compagni ma anche interruzione di pubblico servizio. Lo scorso marzo ci furono tre episodi fotocopia nel giro di tre giorni: anche in quel caso ignoti avevano nebulizzato la sostanza urticante lungo un corridoio dell’istituto.

Nel corso dell’ultimo episodio alcuni ragazzini avevano riportato sintomi più gravi, tanto da essere poi trasportati in ospedale per la successiva somministrazione di ossigeno.

Contestualmente i genitori dei giovani avevano denunciato una situazione divenuta ormai insostenibile, trattandosi appunto di episodi ripetuti nel tempo.

Ad ottobre dello scorso anno stessa dinamica nella succursale del Barozzi, in via Rainusso. Ora gli agenti della Volante stanno indagando per riuscire ad individuare i responsabili.