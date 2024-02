Barozzi, la consulta degli studenti: "Sospensione inedita e assurda". Il caso arriva al ministro Valditara

"Siamo vicini a Damiano e speriamo che questa situazione si risolva al meglio: è all’ultimo anno e si gioca la maturità per una sospensione senza senso e senza precedenti". Studenti, famiglie, politici: si sono mossi tutti per sostenere Damiano Cassanelli, rappresentante d’istituto Ites Jacopo Barozzi che rischia una sospensione di dodici giorni da scuola dopo che, nel corso di uno sciopero che si stava svolgendo senza l’autorizzazione della dirigente scolastica, ha rilasciato dichiarazioni ai media per farsi portavoce di criticità relative alla vita scolastica. A spiegare come la consulta provinciale degli studenti di Modena sia dalla parte di Damiano è il presidente Mario Gavioli, studente del quinto anno del Sacro Cuore. "Ho incontrato Damiano due settimane fa per capire se come consulta potessimo fare qualcosa: seguivo già la situazione del Barozzi dal momento che, dopo quello sciopero, dalla preside erano partite tre note nei confronti di altrettanti rappresentanti – spiega – ma non sappiamo se siano partiti altri provvedimenti di sospensione. La consulta non ha possibilità però di ‘azione’ perchè non può intaccare l’autonomia scolastica di ogni singolo istituto ma ci siamo rivolti al professore referente. Il punto è – spiega ancora Gavioli – che la decisione finale spetta alla preside e al collegio docenti".

Al momento Damiano – ha fatto presente l’avvocato del giovane, Stefano Cavazzuti – non ha ricevuto alcuna notifica. "La questione è delicata – continua il presidente della consulta – per noi come consulta e come rappresentanti degli studenti, ma come studenti in primis ciò che è accaduto è assurdo e impensabile". Il consigliere regionale Pd Luca Sabattini ha annunciato che da parte degli amministratori diventa necessaria una presa di posizione. "Pertanto a breve depositerò un’interrogazione per chiedere che il caso venga chiarito" annuncia sui social. Anche dai parlamentari modenesi del Pd è partita un’interrogazione al ministro dell’Istruzione, già annunciata ieri da M5s: "Crediamo che la vicenda meriti un chiarimento perché tocca direttamente un tema centrale come quello della libertà di parola e di espressione, riconosciuto e tutelato dallo stesso Statuto delle studentesse e degli studenti" cita il testo dell’interrogazione rivolta al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara dai parlamentari modenesi Stefano Vaccari e Maria Cecilia Guerra, insieme alla responsabile Scuola nazionale del PD Irene Manzi, alla vicepresidente della Camera Anna Ascani e ai colleghi parlamentari Ilenia Malavasi, Andrea Gnassi e Ouidad Bakkali. "Chiediamo al ministro – continua il testo dell’interrogazione – quali accertamenti intenda assumere al fine di fare chiarezza sulla vicenda che coinvolge l’istituto e, in particolare, lo studente Damiano Cassanelli". Pare che sul caso il ministero abbia già chiesto informazioni all’ufficio scolastico regionale. Alla luce delle verifiche – avrebbe detto il ministero – la sospensione sarebbe stata decisa a maggioranza. Il ministero si sarebbe limitato a suggerire allo studente di appellarsi all’organo di garanzia dell’ufficio scolastico regionale. Ad intervenire anche il coordinatore locale di Volt Italia, Luca Astolfi. "Volt Modena si schiera con gli studenti dell’istituto Barozzi e col loro rappresentante Damiano. Vergognosa la proposta di sospendere per 12 giorni Damiano. Chiediamo un dietrofront immediato da parte della dirigenza scolastica".