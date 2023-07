Barozzi ’maestro’ nel mondo: "Giusto valorizzare la sua figura"

Il contributo che Jacopo Barozzi (Vignola, 1507 – Roma, 1573) ha dato all’architettura italiana e internazionale è stato il tema al centro della serata di venerdì scorso in piazza dei Contrari, dove in occasione dell’apertura delle celebrazioni per l’Anno Barozziano 2023 (ricorrono infatti i 450 anni dalla morte del grande architetto vignolese) è stato ospite il prof. Piergiorgio Odifreddi, celebre matematico, logico e saggista.

Introdotto da Moreno Gesti, giornalista e vicesindaco di Ravarino (dove dal 2011 si organizza annualmente il fortunato festival "Non temiamo la matematica"), Odifreddi ha sottolineato che l’opera di Barozzi "per due secoli ha dettato il canone dell’architettura".

Nel suo excursus storico, il professore ha poi evidenziato che già Brunelleschi riscoprì la prospettiva (già intuita, probabilmente, dallo scultore greco Fidia), la quale fu poi approfondita anche da artisti e studiosi come Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Dürer e Raffaello, ma Barozzi appunto, nella seconda metà del Cinquecento, diede con la sua opera due regole per la prospettiva: con un punto di fuga o con due punti di fuga. Poi, il celebre vignolese "è stato un sistematizzatore delle regole matematiche dell’architettura".

Tanto che, a parte le opere da lui eseguite, diverse sono anche quelle, nel mondo, in qualche modo debitrici della sua opera.

E qui Odifreddi ha elencato ad esempio l’Escorial di Madrid, la stessa Plaza Mayor, il monastero di Mafra in Portogallo, fino alla cupola della basilica di Sant’Ignazio a Roma, o la Basilica di Superga e Palazzo Madama di Torino.

Nel suo intervento, il professore è stato invitato anche a riflettere sul rapporto tra musica, poesia e matematica. Per questo, ha parlato anche della grande simmetria che pervade la Divina Commedia di Dante Alighieri, come i 100 canti dell’intera opera ("che agli Arabi – ha detto – probabilmente non sarebbe piaciuta, perché amavano più l’asimmetria, pensiamo a Le mille e una notte"). A microfoni spenti, infine, Odifreddi ha avuto un elogio per l’Emilia Romagna ("Penso sia la regione meglio amministrata d’Italia, anche se so che qualcuno non è d’accordo") e su Vignola ha aggiunto: "Sarei interessato a venire a vedere la fioritura dei ciliegi". Sulle iniziative dell’Anno Barozziano 2023, che continueranno fino ad autunno inoltrato, ha concluso: "Sono un’ottima idea, anche perché Barozzi non è mai stato valorizzato come meriterebbe".

