Barozzi, ricorso interno. Lo studente si rivolge all’organo di garanzia: "Più veloce del Tar"

Nuovi sviluppi sul caso di Damiano, lo studente e rappresentante di istituto del Barozzi sul quale pende il provvedimento di sospensione di 12 giorni per alcune dichiarazioni critiche nei confronti della scuola rilasciate alla stampa. Il giovane ieri mattina ha presentato ricorso all’Organo di garanzia interno alla scuola contro la sanzione della sospensione. Un organo presieduto dalla dirigente e composto da operatori scolastici e studenti, oltre a rappresentanti dei genitori.

L’obiettivo è definire in tempi molto più rapidi la questione rispetto al Tar perchè entro dieci giorni la risposta dovrebbe arrivare col pronunciamento dell’organo stesso. Una opportunità che non preclude allo studente di rivolgersi comunque al tribunale Amministrativo, ovviamente se il ricorso non venisse accolto. "Abbiamo allegato anche documentazione ulteriore rispetto a quella presentata in allegato alla memoria del 25 gennaio" spiega l’avvocato di Damiano, Stefano Cavazzuti. Pare che all’interno siano state inserite appunto dichiarazioni degli studenti relative alle presunte perquisizioni avvenute l’ultimo giorno di scuola dello scorso anno.

"Damiano è fiducioso in una eventuale apertura da parte della scuola".

Intanto continuano gli attestati di solidarietà, tra cui una lettera arrivata dai componenti del Consiglio d’Istituto del Liceo Moro di Reggio Emilia. "Siamo convinti – scrivono – che la scuola della Costituzione sia luogo di crescita e di formazione attraverso il confronto dialettico e debba accompagnare i ragazzi educandoli ad interpretare il contesto in cui si trovano, stimolando alla cittadinanza consapevole, attiva e all’esercizio del pensiero critico. Per questo siamo rimasti fortemente colpiti dal provvedimento di sospensione di uno studente dell’Ites Barozzi di Modena, reo di aver espresso critiche alle scelte del dirigente scolastico che interessavano la vita ed il futuro formativo degli studenti di quella scuola.

Sembra che nell’istituto Ites Barozzi di Modena si sia creato un clima di tensione, che viola il rapporto di fiducia che ci deve essere fra genitori, studenti e docenti. Il Consiglio di Istituto ha scavalcato il Consiglio di classe, di cui fanno parte tutti i docenti della classe interessata che, per primo, ha affrontato la richiesta di sospensione dello studente e ha rigettato la proposta all’unanimità. Esprimiamo ai ragazzi del Barozzi tutta la nostra solidarietà, insieme alla preoccupazione per una tendenza all’insofferenza verso il dissenso che sembra crescere nella scuola nei confronti delle istanze degli studenti.

Il caso dell’Ites Barozzi di Modena non è isolato e gli episodi si moltiplicano anche in altri istituti in tutta Italia".

Sabato alle 15.30 Aser (Assostampa Emilia-Romagna) e Asm (Assostampa Modena) saranno alla manifestazione davanti al Barozzi per la ’libertà di espressione e libertà di stampa, sancite dalla Costituzione, sulle quali non si può transigere’. Il sindacato dei giornalisti parteciperà alla protesta insieme a docenti, collaboratori scolatici, tecnici, amministrativi, ma anche rappresentanti di studenti e genitori.

r.m.