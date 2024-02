Barozzi, scatta l’ispezione : "Grave il verbale precompilato fatto firmare dalla dirigente"

"Il clima è particolarmente difficile. Bene l’avvio di un’ispezione". Si è svolto lunedì l’incontro tra i sindacati Flc Cgil, Cisl Scuola e Snals-Confsal di Modena e regionali e il vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Bruno Di Palma, insieme al nuovo dirigente dell’ambito territoriale modenese, Giuseppe Schena per far luce sulla vicenda di Damiano Cassanelli, lo studente e rappresentante di istituto del Barozzi destinatario di un provvedimento di sospensione dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa in occasione di uno sciopero. I sindacati hanno sottolineato come il clima nell’istituto sia particolarmente difficile e come auspichino che si possa ripristinare presto "la serenità tra il personale della scuola e anche tra il personale, gli studenti, le loro famiglie" affermano i sindacalisti. Le sigle appoggiano per questo motivo l’intervento di un’azione ispettiva, annunciata dal vice direttore generale al fine di approfondire quanto avvenuto all’interno dell’istituto. All’annuncio dell’attività ispettiva, però, secondo il legale dello studente, l’avvocato Stefano Cavazzuti, la dirigente scolastica avrebbe convocato tutto il personale scolastico al fine di far firmare un documento da lei stessa redatto. "Ho recentemente appreso che la dirigente scolastica induce a firmare uno scritto compilato da lei sull’ultimo giorno di scuola – afferma l’avvocato – in attesa dell’ispezione. Si tratterebbe di una dichiarazione pre-compilata che docenti e personale scolastico sarebbero stati chiamati a sottoscrivere. Reputo la circostanza grave dal momento che è avvenuta proprio in vista dell’ispezione che è stata annunciata lunedì. Oggi (ieri, ndr) il personale era in fila per firmare questo verbale". Proprio sull’ultimo giorno di scuola dello scorso anno, infatti, ruota tutta la vicenda. Lo studente denunciò pubblicamente, facendosi portavoce di tutti gli studenti, che quel giorno i compagni furono perquisiti all’ingresso, affinchè non portassero all’interno della scuola alimenti o altro per ‘fare festa’. Una denuncia ‘supportata’ da fotografie, video e testimonianze. L’ispezione per far luce sulla vicenda è stata formalizzata nello scorso fine settimana, ma partirà in questi giorni. "Siamo convinti che bisogna operare per ripristinare serenità e fiducia – rimarcano i sindacalisti – ma affinché ciò possa avvenire realmente è necessario che vengano ripristinate quelle condizioni, essenziali e fondamentali, di partecipazione democratica, di discussione e di confronto, che, pur nel rispetto delle diverse posizioni, devono poter essere libere e franche, e non oggetto di stigmatizzazione o di reprimende". Le sigle invocano quindi tempi certi e rapidi, "spegnendo tensioni e garantendo la necessaria serenità a tutte le persone coinvolte". I sindacati confermano poi la propria adesione alla manifestazione "Per la scuola democratica", prevista per sabato alle 15.30 davanti all’istituto. Ad organizzarla RSU, Rappresentanti degli Studenti, Rappresentanti dei Genitori delle Scuole modenesi per difendere la "scuola democratica nella quale crescono i cittadini del domani e nella quale ognuno riveste un ruolo fondamentale. La scuola in cui crediamo è quella della partecipazione democratica" dicono gli organizzatori.