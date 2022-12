Barricato in casa a Pavullo, l’avvocato che lo ha fatto uscire: “L’ho rassicurato come fa un amico”

Pavullo (Modena), 28 dicembre 2022 – “Gli ho detto di pensare ai valori in cui ha sempre creduto e che saremmo riusciti a superare anche questa. Gli ho parlato da uomo a uomo e quando mi ha spiegato di essere tormentato, di temere di non farcela l’ho rassicurato. Ma è stato fondamentale anche l’intervento del mediatore, che già era riuscito a tranquillizzarlo". E’ stato l’avvocato modenese Cosimo Zaccaria a restare al telefono con l’ex carabiniere, oggi in pensione, mentre lunedì pomeriggio si consegnava ai colleghi dopo essersi barricato nella sua abitazione di via Umbria, a Pavullo, per ore. L’avvocato lo ha ‘accompagnato’ con la voce, rassicurandolo fino all’uscita. Parliamo del 68enne, ex comandante di una stazione del territoro, che si è asseragliato in casa, armato minacciando di compiere un gesto estremo. Inizialmente assieme a lui c’era la moglie 81enne che, intorno alle 17, è uscita di casa. Il negoziatore è rimasto al telefono con l’ex collega per sette lunghe ore, tranquillizzandolo appunto e facendogli capire che non sarebbe stato lasciato solo. In tarda serata, alle 19.30 il 68enne ha chiamato l’avvocato e amico Cosimo Zaccaria. "Mi ha chiamato per chiedermi un consiglio – spiega – ma inizialmente non avevo capito la situazione. Poi...