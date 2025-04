Barriera anti zanzare all’asilo: "Vaporizza oli essenziali naturali"

Un nuovo impianto anti-zanzare per i bambini che frequentano il nido d’infanzia "La Coccinella" di San Cesario sul Panaro. È questa la novità annunciata dall’amministrazione comunale, in vista dell’arrivo della stagione più calda. "Si tratta di un progetto sperimentale – spiegano dall’amministrazione - che vuole alzare ancora di più la protezione dei bambini rispetto al solo uso dei repellenti cutanei".

Il sindaco di San Cesario, Francesco Zuffi, evidenzia: "Negli anni scorsi molte famiglie ci hanno rappresentato il problema della presenza delle zanzare nell’area verde del nido. Nonostante la grande attenzione da parte delle educatrici nell’uso dei repellenti tradizionali a pelle, abbiamo voluto dare alle famiglie un segnale di attenzione rispetto al problema. Per questo abbiamo scelto di investire su un sistema fisso, che provi a migliorare la vivibilità dello spazio esterno senza nuocere ai bambini".

"Il nuovo impianto – continuano dal Comune - è posizionato sul perimetro dell’area esterna, in posizioni non invasive ed agganciato alle recinzioni perimetrali. Il funzionamento avviene tramite nebulizzazione, ad orari prestabiliti, di prodotti repellenti certificati a base di olii essenziali totalmente naturali ed innocui. Questo tipo di impianti mira, infatti, a creare una sorta di barriera naturale utile a contrastare la migrazione degli insetti all’interno dell’area. Si tratta quindi di un sistema naturale, a base di estratti vegetali, che rilascia una gradevole e prolungata profumazione nell’ambiente, rispettando così l’uomo, gli animali e la vegetazione. L’impianto può comunque funzionare con altre tipologie di prodotto, e in caso di situazioni particolari come diffusione di casi di West Nile o Dengue sul territorio, può essere utilizzato anche per disinfestazioni di emergenza".

La novità rappresentata dal nuovo impianto è stata già annunciata alle famiglie durante l’ultimo incontro del comitato di gestione del nido dall’assessore alle Politiche educative, Luca Brighetti, che aggiunge: "Siamo consapevoli che il nuovo impianto non potrà abbattere completamente la presenza degli insetti, ma siamo fiduciosi che la situazione possa migliorare sensibilmente".

