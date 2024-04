Barriere anti inondazione, test in via per Modena

Questa volta non c’è alcuna calamità da arginare, ma oggi a Bomporto vedranno innalzarsi le barriere anti-inondazione (bai) in via per Modena. Nessun allarme in quanto il loro montaggio sarà solo a scopo di esercitazione da parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che con questa iniziativa intende proseguire il programma di esercitazioni sull’uso delle attrezzature a disposizione in caso di emergenze. Il locale Gruppo della Protezione Civile, infatti, è uno dei pochi dotati di questo sistema di difesa idraulica, che è già stato sperimentato con successo fortunatamente in una sola occasione.

E’ accaduto lo scorso anno, in maggio, in occasione dell’alluvione in Romagna, esattamente a Ravenna, dove alcune decine di metri sono state posate a protezione del Datacenter Lepida della Regione. "Le barriere – spiega Angelo Borghi, da poco presidente della Protezione Civile di Bomporto – sono state acquistate grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna nel 2018. In totale sono 33 blocchi da 10 e 20 metri di lunghezza e altezza variabile da 75 a 100 centimetri, che consentono di realizzare su un tratto di strada un argine alla stessa quota dell’argine del Canale Naviglio. Complessivamente sviluppano una lunghezza di 460 metri. Oltre ai 33 blocchi di barriere gonfiabili, ci sono anche barriere a forma di L in plastica dell’altezza di 50 centimetri, che vengono montati in coda alle barriere per completare l’arginatura sulla curva di via per Modena, lato argine Panaro".

L’operazione di montaggio avverrà tra le 8.30 e le 11.30 in via per Modena, all’ingresso di Bomporto, nei pressi del semaforo della strada provinciale 2. Sarà possibile raggiungere il luogo dell’esercitazione solo a piedi o in bicicletta e a quanti vorranno assistere si consiglia di lasciare l’auto nel parcheggio del cimitero di Bomporto. "Pertanto, dalle 7,30 alle 17 – fa sapere la sindaca Tania Meschiari – sarà interdetta la circolazione dei veicoli (come da ordinanza del comandante della Polizia Locale), sulla Sp 2, alla sua intersezione con via Reduci dalla prigionia e sino all’imbocco della stessa Sp2, con la Sp1. Come percorso alternativo si suggerisce via Reduci della prigionia, poiché consentirà di percorrere tutte le strade del comune, compresa la zona del centro".

Per informazioni è disponibile il numero verde della centrale operativa 800.277.911.

Alberto Greco