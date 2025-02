Basket, i ragazzi della KC21 a Milano. Scambiate le maglie con i campioni dell’Armani

Scambio di maglie tra campioni d’Italia. La settimana scorsa, in occasione del derby di pallacanestro tra Milano e Varese, i capitani di EA7 Milano e KC21, la squadra sassolese che ha vinto i Campionati Nazionali di basket per Sindrome di Down, sono stati protagonisti di una suggestiva cerimonia andata al Forum di Assago. La squadra milanese targata Armani è campione d’Italia ed ecco che lo scambio di divise tra Giovanni Barbieri e Giulio Corsini con Shavon Shields e Pippo Ricci è risultato ‘quasi un dovere’ per la società meneghina, davvero signorile per l’occasione. Un bellissimo riconoscimento per la squadra KC21, nata dalla collaborazione tra Libertas Fiorano e Pallacanestro Sassuolo, in sostegno ad Anffas.