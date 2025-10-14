Basket, i risultati delle modenesi

Questi i risultati delle modenesi nella minors di basket
Serie C: primo squillo stagionale della Roadhouse Vignola (Galvan 18, Cappelli 11, Albertini e Torricelli R. 9), che sbanca la palestra “Alutto” di Bologna battendo CVD Basket Club padrona del campo per tutti i 40’, merito di una grande attenzione difensiva, accompagnata dalla voglia di passarsi la palla. L’allungo definitivo avviene nella terza frazione, con la Roadhouse che vola sul +12 per mano di uno dei 2 grandi ex di giornata (assieme ad Albertini), ovvero Nicolò Galvan (foto), il quale piazza 12 dei 18 punti personali proprio in questo momento.
Divisione Regionale 1: secondo successo in fila per la Ottica Amidei Castelfranco (Tomesani 20, Espa 14, Chiusolo 12, Pedretti 10), che vince 72-77 a Bologna in casa degli Stars. Bene i modenesi nella prima frazione, ma nei quarti centrali gli Stars escono allo scoperto, complice anche il “buio totale” in casa castelfranchese (break di 39-28). Con i padroni di casa avanti 55-50 alla penultima sirena, la Ottica Amidei ribalta tutto mandando a bersaglio 4 triple determinanti (Francia, Calzini, Chiusolo, Tomesani) per frenare i pensieri positivi dei ragazzi di coach Cantelli. Referto rosa anche per una super Medolla (Mantovani 19, Giovanelli e Guagliumi 17) che, dopo i soli 36 punti totali segnati nella prima giornata, ne infila 95 in casa di BSL Pianoro.
Serie B femminile: altro successo interno per la Wamgroup Cavezzo (Verona 19, Tassinari 12, Maini-Melloni-Togliani 8), che supera 71-52 Fiorenzuola. Dopo un primo tempo equilibrato, le ragazze di coach Piatti prendono definitivamente il largo, per poi amministrare negli ultimi 10’. Sconfitta esterna per Royal Finale Emilia a Borgo Val di Taro (74-68). Turno di riposo per le Basketball Sisters Piumazzo, che torneranno sul parquet domenica contro la Valtarese.
Davide Ceglia