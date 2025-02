Basket, i risultati delle modenesi

Questi i risultati delle squadre modenesi nelle minors.

Serie C: seconda vittoria consecutiva per la Roadhouse Vignola (Torricelli R. 24, Cappelli 20), che fa valere il fattore campo battendo 78-68 Molinella. Capitan Torricelli segna 14 punti nei primi 15’, ma qualche disattenzione di troppo non permette la fuga ai padroni di casa, con Molinella che si trova addirittura a condurre alla pausa, grazie al “buzzer” di Bianchi (32-35). Nel secondo tempo Vignola rientra concentrata: Perez alza i giri del motore in retroguardia, Torricelli, Cappelli e Bussoli colpiscono, ed alla sirena finale è +10 giallo-nero.

Divisione Regionale 1: ultima giornata della prima fase che fa registrare un’ennesima vittoria per Modena Basket, ed un’ennesima sconfitta sia per PT Medolla che per Ottica Amidei Castelfranco. Modena (Proli 14, Lelli 12) passeggia senza problemi 84-54 contro Reggiolo, mandando anzitempo la contesa in archivio grazie al 33-9 dei primi 10’. Medolla (Giovanelli 17, Mattioli 12) perde nettamente in casa 52-80 contro la Vis Persiceto; anche in questo caso il 9-29 persicetano della prima sirena vale già l’inerzia del match. Castelfranco (Tomesani 14), infine, cede 65-57 sul campo di una rimaneggiata e ringiovanita Basketreggio, la quale domina in lungo ed in largo il parquet della “Menozzi”, orchestrata dalla classe di Infante, e dalle iniziative del giovane Soncini, ben spalleggiati dal trio Castagnaro-Castagnetti-Lasagni.

Serie B Femminile: una coriacea San Lazzaro deve consegnare lo scettro alla Wamgroup Cavezzo (Bernardoni e Verona 20) che, pur con tante difficoltà, esce vittoriosa dalla “Rodriguez” per 56-70, centrando così il diciannovesimo sigillo su altrettanti incontri disputati. Il 22-18 bolognese iniziale anticipa un proseguimento di incontro a dir poco equilibrato. Qui, però, la fiducia modenese viene riposta sull’esperienza e l’intraprendenza di Marta Verona; negli ultimi 10’ il parziale fulminante di 9-24 permette alle ragazze di coach Piatti di proseguire la propria corsa in vetta. Successo anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Tumeo 18, Melloni 12), 64-59 contro Fiorenzuola.

Davide Ceglia