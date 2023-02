Bassoli, le strade del rock portano verso est

di Doriano Rabotti

Da Modena al mondo e ritorno, ma quando ci prendi gusto il mondo non lo abbandoni più. E così Matteo Bassoli (nella foto), musicista modenese, sta per ripartire in tournée con i gruppi che l’hanno portato a vivere in Polonia e a girare per anni il pianeta con la sua chitarra e il suo basso.

Classe 1983, cresciuto al Wiligelmo, Bassoli è uno di quelli che hanno avuto il coraggio di partire, a un certo punto. Aveva un posto fisso all’Inalca, suonava fin da ragazzo con gli amici negli Overself e negli At the soundawn con cui a un certo punto girò la Scandinavia in camper, poi Germania, Austria, Ungheria e Polonia, nel 2008. E poi?

"Poi quando sono arrivato in Polonia ho conosciuto il chitarrista dei Behemoth, una band di death metal di primo piano. E ho scoperto che in Polonia fare il musicista era considerata una cosa seria". Così quando è capitata l’occasione ha lasciato il lavoro all’Inalca (è laureato in biologia) e i Donkey Breeder, gruppo del momento, ed è partito per andare a fare il bassista nei Blindead con il chitarrista dei Behemoth, Mateusz Smierzchalski. "Era il 2012 e da allora ho vissuto in Polonia, sono tornato a Modena solo per la pandemia", racconta Bassoli. In mezzo ha abitato a Gdynia, vicino Danzica, e ha indossato tante divise musicali diverse. Si è dato da fare, un po’ come musicista, un po’ come tecnico degli strumenti, partecipando ai tour di Decapitated, Riverside, Lion Shepherd.

E nel 2017 Adam Nergal, personaggio di riferimento del black metal polacco, cantante dei Behemoth, ha chiamato Bassoli a far parte di un nuovo progetto, i Me and that Man, nel quale ’l’altro uomo’ è John Porter, musicista britannico che dopo un iniziale scetticismo ha stretto la mano al bassista modenese: "Complimenti".

La storia dei Me and that Man inizia benissimo, con la convocazione di Bassoli per andare a registrare un album alla BBC e un tour Europeo: "Mi hanno chiamato due giorni prima di partire, ho imparato 16 pezzi a tempo di record, è andata bene". Seguono tour e due dischi, prima del Covid. E anche quella è una storia che sembra presa da un film, magari di un regista dell’Est: "Mentre stava iniziando il primo lockdown noi eravamo a Sofia per un concerto e stavamo tornando verso la Polonia, ma alla frontiera con la Serbia quando hanno visto il mio passaporto italiano mi hanno obbligato a scendere, pistola alla mano. Sono tornato a piedi verso il primo autogrill, che distava 7-8 km. Davanti all’autogrill ho trovato miracolosamente un taxi, mi sono fatto riportare a Sofia dove il giorno dopo ho preso l’aereo per rientrare".

Da allora è tornato a Modena e ha aspettato che il lavoro ripartisse. Tra poco decollerà per i tour con i Decapitated come bassista e poi nella tournée polacca dei Me and that man, nel frattempo a Modena ha fatto il sold-out alla Tenda con i Blaxi Tofodo, insieme agli amici Federico Leone alla batteria e soprattutto Federico Messori alla chitarra: i pezzi dei Blaxi Tofodo (anagramma di Taxi of blood), diventati virali su Youtube e Spotify, nascono dai messaggi vocali mandati agli amici da Messori, che nella vita fa il tassista. "Ho iniziato mettendoci sotto una base techno, ovviamente bippiamo le parolacce", racconta Bassoli. In cinque mesi sono usciti tre dischi, ma il concerto resterà un’unica data: "È venuto troppo bene".