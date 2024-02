"Basta abbandoni di rifiuti nei boschi"

I prati e i boschi di Piandelagotti, come nella gran parte dell’appennino modenese, quest’anno sono rimasti praticamente all’asciutto in termini di precipitazioni nevose. Anche se nelle prossime ore è lecito attendersi qualche sorpresa, specie dai 1300 metri in su: l’agognata perturbazione atlantica, infatti, dovrebbe portare aria più salubre in pianura e neve in montagna. Boschi e poggi erbosi senza neve, ma impudentemente diventati ricettacolo di sacchetti della spazzatura e altri rifiuti. Sui social, da qualche giorno, con tanto di repertorio fotografico, impazzano le segnalazioni di alcuni residenti che lamentano l’aumento di questi casi, in particolare in località Le Fredde, tra il centro di Piandelagotti e La Raggia. L’inciviltà di questi fenomeni non è ovviamente un fatto di oggi, ma la sostituzione dei vecchi cassonetti per la raccolta indifferenziata con quelli nuovi nei quali si può conferire il rifiuto solo se in possesso di tessera magnetica, secondo qualcuno può essere all’origine di questo scempio ambientale."La premessa obbligatoria", dice Stefano Capitani, titolare dell’omonima azienda agricola, "è che stiamo parlando di incivili che purtroppo per quanto è vecchio il mondo ci sono sempre stati. Aspettiamo quest’estate quando arriveranno anche i turisti e i villeggianti delle seconde case per capire come stanno le cose realmente".