"Basta bombe a Gaza". Manifestano in trecento

Erano circa trecento ieri le persone che hanno preso parte alla manifestazione pacifica volta a denunciare l’assedio e i bombardamenti sui civili, tra cui bambini, donne, anziani e malati. Il corteo ‘Modena per la Palestina’ è partito alle 15.30 da Largo Porta Sant’Agostino e si è snodato lungo la via Emilia Centro ma non si sono registrati disordini di alcun genere. I cori invocavano lo stop della guerra a Gaza e ha visto la partecipazione di numerosi musulmani del gruppo Bisabr ma anche di tante famiglie. "Esprimiamo la più totale condanna contro ogni forma di terrorismo, violenza, di aggressione e di rappresaglia verso la popolazione civile" hanno dichiarato, sventolando grandi cartelli riportanti i nomi di migliaia di vittime dei bombardamenti.