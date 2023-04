"Basta col dovere di accoglienza"

La violenta lite tra pakistani dove un 16enne ci ha rimesso la vita, dovrebbe far pensare a certe leggi. Tra queste, quella secondo cui i tanti sbarcati illegalmente e senza documenti che si dichiarano minorenni non vengono per nulla perseguiti ma anzi agevolati e presi in affido dai servizi sociali e strutture che paghiamo noi tutti, anche se con scarsi controlli. Questi presunti minorenni si presentano da soli alla polizia e si autodenunciano in quanto sanno del dovere di accoglienza da parte nostra.

Non sarebbe il caso di rivedere a livello nazionale questa assurda legge dove, tanto per cambiare, chi arriva clandestino si fa beffe di noi e delle nostre istituzioni? Noi ormai siamo relegati in casa, nella nostra città e loro hanno preso il controllo del territorio. Ma, secondo i sindaci, sono solo "percezioni" e noi "dobbiamo accogliere" anche se spesso riceviamo in cambio un pugno in faccia…

Loris Rinaldi (Modena)