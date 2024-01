"Basta con i furbetti dei rifiuti. Fototrappole per gli abbandoni"

Non è iniziata senza criticità la riorganizzazione dei servizi ambientali sul territorio di Pavullo. Ad una settimana dall’arrivo dei primi cassonetti ‘Smarty’ apribili solo con la tessera ‘Smeraldo’, si moltiplicano in questi giorni le segnalazioni dei cittadini per gli abbandoni di rifiuti in paese e nelle frazioni, insieme a tante perplessità sul nuovo servizio che - come il resto della provincia - è arrivato a toccare il capoluogo del Frignano. Se è vero che contrastare gli abbandoni incivili non è per nulla scontato, i nuovi contenitori - dotati di piccole feritoie o vano per l’inserimento di sacchetti da massimo 30 litri - rischiano di trasformarsi in un boomerang a danno dell’ambiente, con tanti sacchi appoggiati in ogni angolo di città e campagna. E’ per questo che il Comune, dopo un attento studio per ottimizzare la dislocazione delle batterie complete di cassonetti (in funzione di costi e necessità delle utenze), ha scelto di accelerare nell’ambito del contrasto ai ‘furbetti del pattume’: "Il nostro territorio è vastissimo, e quello degli abbandoni impropri è un problema storico - spiega il sindaco Davide Venturelli -. Presto saranno installate delle fototrappole che, a rotazione, sorveglieranno le aree di conferimento rifiuti in ogni condizione ambientale e di luce, individuando e permettendo di multare le persone incivili. Siamo consapevoli che si tratta di un cambiamento radicale e, come ogni variazione, servirà tempo affinché tutti possano abituarsi. A Pavullo la trasformazione è stata comunque il più ‘dolce’ possibile: l’alternativa sarebbe stato il porta a porta integrale su tutto il territorio, con costi esorbitanti e risultati da bidonville. D’altra parte, è importante sottolineare che questa modifica è avvenuta su base provinciale ed è volta ad aumentare un tasso di raccolta differenziata".

Riccardo Pugliese