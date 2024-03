"Basta con la violenza sulle donne. Il centro nel 2023 ne ha accolte 172"

"Questo è un tema che va affrontato con tutta la sua gravità e non solo con qualche gesto simbolico". Lo ha detto il Sindaco di Fiorano Francesco Tosi, in qualità di Assessore alle politiche sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, aprendo l’incontro sulla violenza alle donne promosso dal Rotary di Sassuolo in collaborazione con il Centro Antiviolenza Tina, creato nel 2018. Da allora i ‘contatti’ del centro, che ha sede in via Adda, a Sassuolo, sono sempre cresciuti, consolidando una tendenza il cui incedere è evidente. Nel 2018 le donne accolte sono state 34 in sei mesi, nel 2019 82, nel 2020, 98; nel 2021 arrivarono a 109. 146, invece, nel 2022 e 172 l’anno scorso, arrivate da Sassuolo (66), Formigine (33), Fiorano (24), Maranello 17 e una mezza dozzina da Montefiorino, Prignano e Palagano. Detto che la maggior parte delle utenti è rappresentato da donne italiane, va aggiunto come l’aumento non vada necessariamente letto con una connotazione negativa. "Dietro alla crescita numerica di richieste d’aiuto e di denunce - ha detto Loredana Morena, coordinatrice del centro Antiviolenza Tina – c’è una maggiore consapevolezza: contattare il nostro centro è il primo passo per uscire da una situazione di violenza". La violenza contro le donne è un tema che va affrontato con grande serietà perché gli episodi in tutta Italia diventano sempre più frequenti.

