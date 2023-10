"Basta denigrare la Street Parade"

"Ci dissociamo totalmente dall’atteggiamento denigratorio e allarmistico tenuto anche da importanti istituzioni di questa città, nei confronti della Street Parade organizzata a Modena da gruppi anarchici per il 28 ottobre, contro il decreto anti-rave". E’ la presa di posizione di Unione popolare. "A Modena non serve creare allarmismo in modo utilitaristico, come sta facendo la destra locale, invocando addirittura l’uso dei manganelli, apparentemente per garantire sicurezza e rigore, in realtà per limitare l’ esercizio della democrazia e della libertà di espressione. Così come non serve chiedere maggiore presenza di forze dell’ordine, dando per scontato che manifestazioni anarchiche portino inevitabilmente ad azioni di vandalismo, con un atteggiamento pregiudizievole. Manifestazioni e cortei non sono atti di vendetta e di violenza, ma espressione democratica di un dissenso, sancite e previste dalla nostra Costituzione: condannarli preventivamente è un offesa alla cultura democratica di questa città. Soprattutto quando il diritto al dissenso viene agito da quei giovani che ipocritamente consideriamo innocenti quando subiscono attacchi terroristici di matrice islamica, e invece vandali, sovversivi e dediti all’uso di sostanze quando esprimono il loro pensiero dissonante".