"Basta polemiche, il Comune aiuta gli ambulanti"

Il Comune di Mirandola e l’assessore alle Attività Produttive, Fabrizio Gandolfi, non ci stanno ad essere posti sul banco degli imputati dalle associazioni dei commercianti ambulanti Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti per i frequenti spostamenti del mercato ambulante del sabato, che anche oggi dovrà trasferirsi in via Maestri del Lavoro. A sua discolpa il Comune fa sapere che a partire dal 2020, sino al 31 dicembre 2022, a Mirandola è stata applicata l’esenzione totale del canone mercatale per l’occupazione di suolo pubblico a scopi commerciali: questo sia per le attività stanziali, che per le bancarelle dei venditori ambulanti. Inoltre, viene specificato che non è prassi far spostare gli ambulanti in altra sede per il mercato settimanale (sabato mattina) da Piazza Costituente e che anche nello scorso anno solare (2022) sono stati sei gli spostamenti. "Gli spostamenti in parola – chiarisce Gandolfi – sono finalizzati all’organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative volte proprio a vivacizzare la frequentazione del centro storico e delle sue attività commerciali".

a.g.