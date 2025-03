"Basta promesse, servono fatti. Le istituzioni ci proteggano"

"Fino ad ora abbiamo sentito solo parole e promesse, ora vogliamo fatti. Di prima mattina, martedì in zona stazione c’è stato l’ennesimo accoltellamento: la città è stanca e a trovare soluzioni per garantire sicurezza devono essere i politici, le istituzioni e non i cittadini". Dopo la consegna al sindaco e al prefetto di una serie di richieste per rendere la città più vivibile, sicura i cittadini, rappresentati dai diversi comitati attendono ‘al varco’ sabato alle 15, alla sala Pucci le forze politiche. Infatti, dopo il corteo andato in scena nei giorni scorsi in centro storico, partendo dal Novi Sad i residenti delle zone ‘critiche’ di Modena e non solo hanno invitato i rappresentanti politici di destra e sinistra, oltre ai sindacati di categoria ad un dibattito aperto alla cittadinanza per ottenere le risposte alle richieste ‘contenute in busta chiusa’ presentate consegnate appunto lo scorso 22 febbraio. L’invito è stato esteso anche ai parlamentari modenesi, alcuni dei quali hanno già confermato la propria presenza insieme a Siulp e Sappe.

"Vogliamo che la politica per una volta si metta a braccetto, destra e sinistra e discutano del problema sicurezza, di cui non si può parlare solo in campagna elettorale – commenta Antonella Bernardo, residente e lavoratrice della zona Novi Sad – La sicurezza si vive 365 giorni all’anno e qua di sicurezza, purtroppo, ne abbiamo poca: alla stazione dei treni martedì la giornata è iniziata con l’ennesimo accoltellamento; sabato c’è stata un’altra aggressione. Il 22, al termine del corteo abbiamo fatto le nostre richieste ed ora pretendiamo risposte: la sicurezza non ha colore politico ed entrambe le forze devono trovare una soluzione". "La situazione degenera ovunque: dalla via Emilia lo spaccio si allarga – sottolinea Andrea Gaddi, residente della zona parco Ferrari – Noi siamo intervenuti in aiuto agli amici di queste zone, quelle vicine alla stazione che sono più ‘toccati’ dalla criminalità". Ad intervenire è anche Walter Parenti: "Se gli stranieri arrivano qua devono poter lavorare, studiare, devono essere inseriti nella società vivendo dignitosamente; se vengono qua per delinquere devono tornare a casa loro. Se non possono integrarsi devono andarsene. Cosa deve cambiare? Mancano gli organici, le forze dell’ordine sono in numero inadeguato – rimarca – Chiediamo come cittadini alla politica, visto che paghiamo le tasse, di mettersi d’accordo per cominciare a mettere in sicurezza la città".

Valentina Reggiani