"Basta rappresentare un paese nel degrado"

Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, alle critiche sulla sicurezza avanzate dall’opposizione del centrodestra. "Quel che fa il centrodestra – rileva Paradisi – Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi, alle critiche sulla sicurezza avanzate dall’opposizione del centrodestra. "Quel che fa il centrodestra – rileva Paradisi – è strumentalizzare ogni episodio sul territorio, parlando indistintamente di furti, vetrine distrutte di negozi, scippi, truffe ad anziani, spaccio di droga come se fossero episodi quotidiani, disegnando un paese in pieno degrado. Cosa smentita anche dai valori immobiliari, aumentati dell’8% circa solo nell’ultimo anno. Il tutto senza proporre nessuna soluzione. L’unica proposta è aumentare gli agenti in dotazione alla polizia locale, ben sapendo che la polizia locale non è una "forza di sicurezza" e che può agire solo in supporto, non in sostituzione, delle forze dell’ordine ma anche che le leggi di personale, oggi, non consentono più spazi liberi d’assunzione ai comuni. Peraltro, anni fa, quando invece il Comune poteva assumere un agente di polizia locale in più, il centrodestra votò contro, così come ha sempre votato contro alle nuove installazioni di videocamere o ai progetti di sicurezza finanziati anche dalla Regione Emilia-Romagna. Servirebbe – prosegue Paradisi – più coerenza. Così come servirebbe più consapevolezza nel riconoscere che non è sulla sola repressione o sulla militarizzazione delle nostre comunità che si costruisce la sicurezza. La sicurezza, oltre contrasto ad ogni forma di illegalità (e gli arresti effettuati dalle forze dell’ordine sono una chiara risposta), è anche riqualificazione e vitalità dei luoghi. Quello che stiamo facendo, insieme a Prefetto e colonnello provinciale dei Carabinieri che ringrazio per l’attenzione mostrata, è dare un segnale di presenza e collaborazione delle istituzioni per far ritrovare quella serenità che da sempre caratterizza il nostro territorio e che gli episodi accaduti recentemente, inevitabilmente, minano. Questo sta avvenendo, tra le altre cose, con pattugliamenti dedicati nelle aree più sensibili e con l’emissione di una mia ordinanza, che vieta il consumo di bevande alcoliche dopo le ore 17 in luoghi pubblici. A proposito: se la richiesta del Centrodestra, condivisibile, è quella di mantenere alto il numero delle forze dell’ordine impiegate sul territorio, che la rivolgano al ministero della Difesa (dal quale dipende l’Arma dei Carabinieri), della loro stessa parte politica, non al sottoscritto che non ha alcun potere in merito. Se il Centrodestra abbandonerà la demagogia troverà un’amministrazione pronta al confronto perché la sicurezza è davvero un bene comune".

Marco Pederzoli