"Basta slittini sul lago ghiacciato. Le Gev devono poter sanzionare"

È un passatempo molto pericoloso quello di trascorrere qualche ora sul ghiaccio del Lago della Ninfa, come successo domenica scorsa. Anche se non vi si praticano sport estremi, sono anni che ragazzini, adulti con i bambini, si trainano sui bob, fanno scivolate, camminano, o prendono il sole approfittando della bella giornata per abbronzarsi un poco il viso, quando questo specchio d’acqua lungo le pendici del Cimone è coperto da uno strato grigiastro che all’apparenza può sembrare impenetrabile. Invece le insidie sono reali non solo dove la profondità del lago raggiunge i quattro metri. I cartelli esposti dal Comune sono chiari e ben leggibili: "È assolutamente vietato camminare sul lago ghiacciato". Ma in troppi disattendono il divieto e nemmeno ascoltano i richiami verbali di chi li avverte. Come è successo anche domenica, quando il vice sindaco Marco Bonucchi ha invitato tutti a uscire, facendo presente il pericolo che stavano correndo. "Alcuni sono usciti – riferisce Bonucchi - e altri hanno continuato a fare quello che facevano non curanti di quanto avevo loro detto". Le Gev, le Guardie ecologiche volontarie di Sestola, sono molto presenti su questi monti. Ora sono specialmente impegnate nel controllo dell’abbandono dei rifiuti nelle zone parcheggio del Lago della Ninfa e di Passo del Lupo, nel cuore del comprensorio sciistico del Cimone. "Abbiamo visto più volte ragazzi e anche adulti sul ghiaccio del Lago. Non si rendono conto che è pericolosissimo, che è cosa da non fare nel modo più assoluto - dice Giancarlo Morelli, responsabile delle Gev sestolesi -. Se qualcuno finisce sotto al ghiaccio non sarebbe possibile soccorrerlo. Noi non possiamo fare altro che avvertire del pericolo". Anche il suo collega volontario Gev, Gianluigi Galli, è stato più volte testimone di quanto avviene sul ghiaccio del Lago. "È necessaria un’ordinanza di divieto emessa dal sindaco che autorizzi anche le forze dell’ordine e le Gev a elevare sanzioni amministrative. I termini dell’ordinanza dovranno essere scritti sui cartelli di divieto. Dopo alcuni verbali questa storia dovrebbe finire. Ora siamo inascoltati". "Sei o sette anni fa – racconta Galli – a tre metri dalla riva, un signore prendeva il sole comodo su uno sdraio. Lo invitai ad uscire, spiegandogli che i piedi metallici dello sdraio, scaldati dai raggi del sole e con il suo peso, piano piano avrebbero potuto bucare il ghiaccio. Faticai a convincerlo e se ne andò brontolando".

Walter Bellisi