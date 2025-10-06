La lunga caccia del re dei tartufai

Davide Eusebi
La lunga caccia del re dei tartufai
Modena
Cronaca'Basta violenza in città'. Sit-in dei cittadini: "Grave degrado sociale. Istituzioni poco incisive"
6 ott 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
’Basta violenza in città’. Sit-in dei cittadini: "Grave degrado sociale. Istituzioni poco incisive"

Presidio giovedì in autostazione organizzato dal comitato ’Modena merita di più’. Sotto la lente risse, aggressioni agli studenti e gli altri recenti fatti di cronaca. "La situazione continua a degenerare. Non possiamo restare indifferenti".

Polizia locale in autostazione

Polizia locale in autostazione

’Basta Paura, vogliamo sicurezza! Rivogliamo la nostra libertà’. E’ questo lo slogan del presidio organizzato per giovedì alle ore 18.30 in autostazione. Un presidio fortemente voluto dai cittadini a fronte, in particolare, dei nuovi episodi di aggressione ai danni di studenti in autostazione, appunto, ma anche davanti alle scuole e del recente e terribile stupro di una donna a San Damaso. Una vera onda di violenza, culminata con il delitto nella notte tra sabato e domenica, a pochi passi dal centro e in una città sempre più sotto choc.

Attraverso il presidio – organizzato dal comitato Modena Merita di più – , che prevede il ritrovo all’incrocio tra via Molza e viale Monte Kosica, i partecipanti chiederanno interventi urgenti per la sicurezza e contro il degrado. "Abbiamo deciso di organizzare questo presidio dopo un nuovo episodio agghiacciante, lo stupro, e dopo la rissa alla stazione delle corriere – afferma il portavoce del comitato, Mattia Meschieri – e ora anche un omicidio.

Siamo di fronte ad episodi di pesantissimo degrado sociale, con coinvolte persone che nessuno vorrebbe trovare sulla propria strada a causa di rischi enormi per l’incolumità di chiunque.

La situazione in città continua a degenerare, siamo preoccupati e ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni che, seppur ci ascoltino e vengano agli incontri organizzati, non hanno mostrato sufficientemente forza e determinazione nel contrasto a questi avvenimenti".

Meschieri quindi aggiunge: "Ci teniamo a precisare – continua – che la nostra contestazione non è nei confronti delle forze dell’ordine che stimiamo e continuiamo ad apprezzare per gli interventi più incisivi che fanno sul territorio; ma non basta.

E’ la politica che continua a tacere – sottolinea Meschieri – e a fronte dell’ennesimo omicidio ci aspettiamo un’azione diretta di Mezzetti.

L’assessora Camporota, nonostante sia una persona con cui abbiamo avuto dialogo e confronti, non è riuscita ad essere risolutiva dinanzi a questa escalation di gravi eventi".

Il comitato, nell’invitare i cittadini a partecipare al sit-in, sottolinea come gli studenti debbano poter frequentare le scuole, la stazione e l’area circostante in piena tranquillità.

"Basta violenza: non possiamo restare indifferenti davanti all’atroce stupro di San Damaso, alle aggressioni, agli omicidi. La tolleranza è finita. Partecipa e facciamo sentire la nostra voce! Modena merita di più!" tuonano infine.

© Riproduzione riservata

