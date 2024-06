Bastoni, l’addio dopo l’ultimo voto: "Una vita a difesa della democrazia"

L’ultimo voto e poi l’addio. Sembra vergato dalle mani di un romanziere il finale della straordinaria vita di Adelmo Bastoni, partigiano, sindacalista, eminente esponente della vita civile di Castelfranco Emilia e non solo, nato il 5 agosto 1930, uno degli ultimi testimoni attivi della Resistenza.

Aveva chiamato il figlio proprio sabato, dal suo ricovero a Gaiato: non voleva rinunciare a votare per le Europee, certo, ma anche e soprattutto per le Amministrative nella sua Castelfranco. Così il figlio lo è andato a prendere nella residenza vicino a Pavullo, lo ha portato a votare a Castelfranco, dove Bastoni ha salutato le persone che conosceva al seggio, dopo una sosta a casa lo ha riportato a Gaiato.

Nella notte l’emorragia fatale, dopo l’ultimo esercizio di un diritto che lo stesso Bastoni aveva contribuito a garantire nel 1945. Una grande perdita per il mondo partigiano e sindacale, un uomo che ha costruito partecipazione e militanza nella nostra provincia.

Di famiglia contadina, Bastoni inizia la sua attività sindacale negli anni Cinquanta come segretario della Camera del Lavoro a Castelfranco.

Poi nel 1955 e sino al 1963 passa alla Federmezzadri provinciale, dal 1963 e sino al 1979 è prima organizzativo, poi segretario della Camera del lavoro provinciale di Modena e negli anni 1979-1988 va a Bologna alla Cgil regionale.

Dopo la pensione viene eletto segretario regionale del sindacato pensionati Spi/Cgil per due mandati sino al 1997.

"Con lui se ne va un pezzo della Camera del Lavoro di Modena, un grande uomo e un grande dirigente sindacale la cui storia è sovrapponibile alla storia del Novecento. Ha continuato ad essere di esempio per tutto il nostro gruppo dirigente – le parole di Daniele Dieci, segretario della Cgil di Modena – ha partecipato anche al 120° anniversario della Cgil e a tante nostre iniziative, un punto di riferimento per la politica del territorio".

Nel settembre 2016 il sindacato pensionati Spi Cgil presentò la sua biografia "Le mie radici nella terra e nel sindacato", scritta dallo stesso Bastoni insieme al nipote Dario, prodotta dallo Spi con la cura di Adriana Barbolini e Luisa Zuffi.

Tra i ricordi anche quello del Partito Democratico, affidato al segretario provinciale Roberto Solomita: "In un periodo in cui il lavoro è sempre più precario per tante categorie, quello di Bastoni è un esempio per tutti".

Nella serata anche il post del suo concittadino Luca Sabattini, consigliere regionale, e quello del presidente della regione Stefano Bonaccini, che gli ha dedicato queste parole: "Fino all’ultimo ha portato avanti i valori di libertà e democrazia per i quali aveva combattuto e speso una vita intera. Un abbraccio forte ai suoi cari. Buon viaggio, Adelmo".Infine l’associazione a cui era più legato recentemente, l’Anpi: "Ci siamo salutati l’ultima volta qualche mese fa a Gaggio – le parole del segretario Vanni Bulgarelli – e anche in una condizione di salute già non ottimale Adelmo è stato come sempre incisivo e lucido.

Ci mancheranno la sua forza ideale e la sua concreta militanza". Bastoni si unisce cosi ad Aude Pacchioni, scomparsa nel 2021 e che lo stesso Bastoni aveva ricordato con parole commoventi come donna di Resistenza e di politica senza eguali. Di fatto il suo corrispettivo al femminile, uomini e donne che hanno cambiato il mondo davvero. I funerali di Adelmo Bastoni si terranno mercoledì 12 giugno alle 15 presso ’Terra Cielo Funeral Home’ in via Emilia Est 1320.