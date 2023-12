"Batosta Imu per le imprese. Commercio penalizzato"

Con un video sui social, ieri il sindaco Claudio Poletti (nella foto) ha rivolto i suoi auguri ai cittadini finalesi. "Il 2023 è stato un anno particolarmente difficile, al di là di ogni previsione – sottolinea – ma ci stiamo impegnando per amministrare al meglio questo Comune". Poletti annuncia nuove assunzioni di figure professionali per rafforzare la struttura dei lavori pubblici e dei servizi sociali. In più anticipa che da gennaio si terranno assemblee pubbliche per presentare i principali progetti, fra cui il Pug, ovvero il piano regolatore generale. E conclude riprendendo l’invito dell’arcivescovo a far emergere dal Natale "le attitudini migliori" e i valori.

Ma da sinistra arriva una critica forte: "L’aumento dell’Imu è proprio un bel regalo di Natale che la giunta Poletti fa ai cittadini finalesi", è il commento amaro e sarcastico di Stefano Lugli di Sinistra Civica e Coraggiosa per Finale Emilia sull’annunciato ‘ritocco’ delle tasse comunali.

Il rialzo dell’imposta per le seconde case e per i fabbricati al servizio delle imprese porterà nelle casse del Comune 600mila euro: serviranno – ha detto nei giorni scorsi il sindaco – per compensare almeno in parte i tagli dei finanziamenti statali.

Lugli ricorda che l’aliquota Imu per il 2024 crescerà fino all’1,06%, ovvero il massimo consentito per legge. L’incremento è mediamente del 20%: dall’aumento delle tasse per i fabbricati strumentali al servizio delle imprese arriveranno 350mila euro di entrate in più, dai terreni agricoli 150mila e dalle seconde case 100mila.

"Si tratta di un aumento senza precedenti nella storia di Finale che cade in un momento drammatico per l’economia locale, alle prese con una ricostruzione che non parte, con il ponte vecchio chiuso e piazza Garibaldi trasformata in un cantiere infinito che stanno causando danni enormi al commercio – commenta l’esponente di Sinistra Civica e Coraggiosa –. E come se non bastasse questo aumento impatta in modo particolare sulle stesse categorie che nel 2023 hanno subito un incremento pesantissimo della Tari rifiuti".

Lugli ricorda anche che sui cittadini finalesi da diversi anni grava anche un’addizionale Irpef al massimo di legge e ad aliquota unica. "Aumentare le imposte non è di per sé sbagliato, se l’incremento è finalizzato a introdurre elementi di giustizia sociale o a raggiungere determinati obiettivi di crescita – conclude l’esponente di Sinistra Civica e Coraggiosa Stefano Lugli – , ma non ci troviamo in questa situazione, anzi l’aumento Imu rischia di essere il colpo mortale per molte attività".

s. m.