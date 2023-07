"Battaglia contro il polo logistico"

Anche la sezione provinciale del partito ’Noi moderati’, così come già nei giorni scorsi le opposizioni che siedono in consiglio a Castelfranco Emilia, contesta il piano di insediamento approvato dall’amministrazione comunale nella zona artigianale Venturina. Il segretario provinciale Manuela Spaggiari precisa tra l’altro: "No al consumo di suolo, no all’inquinamento causato dal traffico dei camion che invaderanno il quartiere. ’Noi moderati’ è al fianco dei cittadini pronti alla battaglia. Utilizzeremo tutti gli strumenti che la legge ci consente per fermare il progetto del nuovo polo logistico. Chiediamo inoltre a tutti gli abitanti di Castelfranco, ai comitati, agli ambientalisti di affiancarci in questa giusta lotta. Circa 40 persone hanno seguito in presenza i lavori del Consiglio, dimostrando che l’argomento è molto sentito. Tra di loro anche alcuni imprenditori contrari".