Battaglia di Riva Ridge: la cerimonia 80 anni dopo

Iniziano le celebrazioni per gli 80 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale. Fanano è tra i comuni modenesi a ricordare la pagina di storia che racconta l’avanzata alleata che in due mesi ha portato alla liberazione del nord Italia. Il 18 e il 19 febbraio si svolgerà proprio a Fanano ‘Riva Ridge 80 anni dopo’, che comprenderà anche il territorio bolognese di Vidiciatico di Lizzano in Belvedere. Riva Ridge, ovvero i Monti della Riva, furono conquistati il mattino del 19 febbraio 1945 dai mountaineer della decima divisione da montagna statunitense. Il mese successivo queste alture furono presidiate dai partigiani della divisione ’Modena Armando’ assieme ai soldati della Forza di spedizione brasiliana. Il 20 febbraio la decima conquistò lo strategico Monte Belvedere e il 21 i soldati brasiliani presero Monte Castello. Per raccontare questi episodi, si parte il 18 febbraio, alle 21,15, al Cinema ’La Pergola’ di Vidiciatico, dove sarà proiettato ’Ascesa verso la gloria - The Climb to Glory’; il 19, a Trignano di Fanano, alle 9,30 ritrovo per salire a Pizzo di Campiano dove, alle 11, si svolgerà la cerimonia per ricordare l’80esimo anniversario della battaglia di ’Riva Ridge’ con deposizione di una corona d’alloro. Alle 14, al Museo dei Monti della Riva, si svolgerà ’Riva Ridge: 80 anni dopo’, con la partecipazione di Stefano Muzzarelli, sindaco di Fanano, Barbara Franchi, sindaco di Lizzano, Scott Naumann, commanding general 0th Mountain Division, Jauro Francisco da Silva Filho (addetto militare del Brasile presso l’Ambasciata in Roma) Claudio Silingardi dell’Istituto storico di Modena, Mirco Carrattieri di Liberation Route Europe, Italia. A moderare Massimo Turchi dell’associazione Linea Gotica, Officina della Memoria.

w. b.