Battaglia in aula per un’eredità

Quando il testamento è stato aperto, per la nipote è arrivata la doccia fredda: la zia aveva lasciato ogni suo avere ad una coppia di amici. E si parla di un patrimonio ingente. Da qui l’ipotesi che i due beneficiari si fossero approfittati dell’anziana e la denuncia per circonvenzione di incapace. E’ per il citato reato (ipotesi) che la coppia ora rischia un processo. Ieri mattina il Gip ha disposto l’audizione di alcuni testimoni prima di decidere se rinviare o meno a giudizio i coniugi. La competenza territoriale, per quanto riguarda il procedimento in corso è del tribunale poiché la pubblicazione del testamento è avvenuta nel modenese. I fatti risalgono al 2021, ovvero quando – appunto – a seguito del decesso dell’anziana viene pubblicato il testamento. All’apertura dello stesso la nipote della pensionata, figlia di una sorella di quest’ultima scopre come i due coniugi fossero stati nominati dalla defunta unici eredi, con una disposizione che prevedeva un lascito nei confronti della coppia per una somma piuttosto rilevante.