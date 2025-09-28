Battaglia sul trasporto pubblico: "Siamo la Cenerentola in Regione. A rimetterci sono sempre i cittadini"

"Occorre dire le cose come stanno, dire che anche quest’anno la Regione farà figli e figliastri nella distribuzione dei fondi". L’avvertimento è di Modena volta pagina a proposito della battaglia in corso sul trasporto pubblico. "È un fatto – dice il movimento – che abbiamo un pessimo servizio di trasporto, progettato dall’Agenzia aMo e gestito dalla società Seta. Basti pensare che questo servizio è utilizzato quasi solo da chi è costretto a farlo, come gli studenti e qualche anziano che passa la giornata ad attendere. Lo stesso trasporto scolastico è poco efficace e da anni lascia a terra gli studenti per mancanza di posti". È anche un fatto "che questa situazione si trascina da decenni e anzi nel ‘24 le corse furono tagliate del 20% per mancanza di autisti. Insomma, un fallimento totale, sia nella programmazione, sia nella gestione dei servizi. È un fatto, inoltre, che quest’anno Seta non abbia mantenuto la promessa di ripristinare tutte le corse tagliate. Così come è vera la circostanza Seta usa metodi da ’Padrone delle Ferriere’ nelle relazioni coi sindacati, che, non per caso, sono eternamente in lotta per retribuzioni e turni insostenibili".

Di fronte a tutto, proseguono da Modena volta pagina, "ciò scopriamo che Seta non cerca di consolidare i servizi ma ricorre all’espediente di fare ponti d’oro a lavoratori precari che risiedono in Campania e che presto ci lasceranno. Come stupirsi allora che la Giunta esprima critiche per le scelte del direttore di Seta? Eppure, alle legittime rimostranze dell’assessore comunale competente, ha incredibilmente replicato il Pd locale accusandolo: ’…di esprimere critiche pubblicamente…!’. Ma che deve fare una Giunta se non rappresentare gli interessi dei cittadini? Deve tacere? Già, in precedenza, il sindaco aveva sia criticato la gestione della Direzione di Seta, sia protestato perché, nella distribuzione dei fondi per il trasporto pubblico, la Regione premia Bologna (quasi il doppio di risorse a parità di parametri trasportistici) e Parma, mentre Modena e Reggio sono ‘Cenerentole’. Peccato che pure queste morbide critiche del sindaco non siano servite a nulla. Ora è necessario un atto di coraggio, occorre dire le cose come stanno, dire che anche quest’anno la Regione farà figli e figliastri nella distribuzione dei fondi. Continuare con questa situazione è intollerabile, perché in questo stallo tra la Giunta che rivendica un cambiamento e un Pd che vuole tacitarla, chi ci rimette siamo noi modenesi con servizi di trasporto pubblico da terzo mondo".