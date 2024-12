Battere la violenza si può. Ecco le sentinelle sociali

Fare cultura e aumentare la consapevolezza rispetto al tema della violenza contro le donne. È questo l’obiettivo dell’innovativo progetto che partirà sabato a Campogalliano, per formare un primo gruppo di ‘Sentinelle sociali contro la violenza’. In Italia, nel suo genere, probabilmente rappresenta un unicum: l’idea è partita dopo un percorso avviato dalla Cooperativa Bilanciai di sensibilizzazione e formazione sui temi della disparità, violenza di genere, inclusione e valorizzazione delle diversità, curato dalla cooperativa sociale Lune Nuove. Progetto che, oltre alla certificazione per la parità di genere, ha portato alcuni importanti frutti, in quanti in sei mesi sono arrivate oltre dieci segnalazioni che hanno permesso di aiutare donne in difficoltà. Di qui la volontà di ‘trasformare’ il territorio di Campogalliano in un laboratorio per creare un ‘comune libero dalla violenza sulle donne’ e Cooperative Bilanciai si fa primo promotore della nuova iniziativa del Comune di Campogalliano e della Cooperativa Sociale LuneNuove finalizzata alla realizzazione di una rete di ‘sentinelle’, ossia persone formate a riconoscere i segni della discriminazione e della violenza fisica e psicologica, a sapere come costruire una relazione di aiuto e come attivare le strutture competenti a fornire supporto e a costituire un tavolo tecnico sulle violenze di genere. Il corso di formazione, sostenuto dall’Amministrazione e dal gruppo Centro Sinistra Campogalliano, sarà gestito dalla cooperativa sociale LuneNuove: il primo passo è quello di avviare un percorso di formazione rivolto a professionisti della relazione d’aiuto, come medici di base, volontari della Caritas e della Croce Rossa, farmacisti e agenti di polizia che grazie alla loro posizione e alle interazioni con la comunità, hanno l’opportunità di osservare indicatori di disagio o segnali di allarme che potrebbero suggerire situazioni di violenza domestica o abusi. "La nostra azienda - commenta Enrico Messori, presidente della Società Cooperativa Bilanciai - ha scelto di intraprendere un percorso importante verso la parità di genere e l’inclusione, una scelta che suggerisco di fare anche ad altre imprese perché offre l’opportunità di aumentare la consapevolezza di tutti noi su temi di straordinaria importanza e al tempo stesso di grande delicatezza. Siamo orgogliosi di sostenere l’iniziativa di LuneNuove e di contribuire a una causa così significativa per il nostro territorio".

Maria Silvia Cabri