Baù e Buccarella, note antiche

Un doppio, suggestivo appuntamento in questo weekend alla Galleria Estense per il festival ’Grandezze & Meraviglie’. Stasera alle 20.30 potremo immergerci in un ’Caleidoscopio Corelli’, mentre domattina alle 10.30 i più piccoli potranno volare ’Sulle ali della follia’: protagonisti di questo doppio incontro sonoro saranno Teodoro Baù (foto), viola da gamba, e Andrea Buccarella, clavicembalo, due nuove figure di spicco nel panorama europeo della musica antica.

Il concerto serale sarà improntato all’alto virtuosismo cameristico, con le trascrizioni delle sonate di Arcangelo Corelli, vertice della scrittura strumentale barocca che dal cuore della Roma seicentesca si irradiò in tutta l’Europa colta. La versione delle sonate per viola da gamba e basso continuo svela nuove profondità di senso. Verrà eseguita anche la Ciaccona in sol maggiore di Georg Friedrich Händel, brano di mirabile eleganza formale e di ardente italianità.

L’appuntamento di domattina (incluso nella rassegna ’0-12 Musica familiare’) è invece concepito come un incontro di ascolto e di scoperta, per introdurre i giovanissimi e le loro famiglie alla poesia della musica antica. Teodoro Baù è stato riconosciuto da Gramophone come ’one to watch’: la sua lettura del repertorio di Corelli è stata premiata con il Diapason d’Or e lo Choc de Classica, ne rivela la dimensione più intima e meditativa. Andrea Buccarella, clavicembalista, organista e direttore di fama internazionale, vanta collaborazioni con ensemble di eccellenza.