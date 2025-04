B&B, proprietario pentito: "Troppe regole e pretese. Si rischiano denunce. Torno all’affitto ordinario"

Si chiama B&B, acronimo di bed and breakfast: è una forma di alloggio turistico informale che ha conosciuto il boom qualche anno fa anche nel Modenese, complici le attrattive della nostra città che vanno dalla gastronomia ai musei della Ferrari. Tanti proprietari immobiliari hanno vuoto provarci. Ma in altrettanti adesso stanno chiudendo, lo dicono i numeri. E non è solamente perché è un’attività facilmente nascondibile dal "nero". C’è chi ha provato, ha sperimentato un’attività fatta di carichi burocratici insostenibili e adesso ha deciso di cambiare, tornando sul mercato dell’affitto normale.

Tra questi un professionista modenese che ha voluto rimanere nell’anonimato, che vive a due passi dal centro. "Sì, anch’io qualche anno fa avevo sentito parlare di B&B e affitti brevi, modalità che si diceva fossero molto remunerative per i proprietari immobiliari. Così, ho voluto provare anch’io". La scelta era duplice: "In Emilia Romagna ci sono due formule: il B&B, che si può svolgere solamente per quattro mesi all’anno alternativi a 400 pernotti, non di più. Al massimo devono essere disponibili tre stanze e nell’appartamento deve vivere il proprietario. L’alternativa era il sistema dell’affitto breve. Ho scelto il B&B, che può godere di un miglior trattamento fiscale essendo sottoposto a cedolare secca. Non appena ho avviato l’attività, mi sono trovato a dover far fronte a un numero di incombenze francamente inaspettato".

Si tratta di obblighi di legge a cui nessuno si può sottrarre: "Non solo – conferma il professionista – se non ottemperi a volte incorri in reato penale, per esempio se ometti di trasmettere alla questura i documenti di identità degli ospiti entro 24 ore dal loro arrivo. In casa serve un estintore, occorre affiggere un cartello con il divieto di fumo e un altro con i prezzi. Serve una registrazione alle autorità regionali e comunali. Ogni mese bisogna mandare in Regione l’elenco degli ospiti. Obblighi da rispettare e non pensiate che i controlli non ci siano. Io stesso – spiega – ho ricevuto la visita dei Nas, che mi hanno chiesto se aveva fatto controllare l’acqua domestica per verificare che non fosse presente il batterio della legionella. Ho risposto che il servizio idrico è condominiale ed era compito dell’amministratore, ma mi sbagliavo: è il proprietario che, due volte l’anno, deve servirsi di un laboratorio d’analisi privato, pagare 70 euro e far controllare l’acqua del rubinetto. Occorre poi pagare un tecnico perché compili Il Dvr, vale a dire il documento valutazione rischi. Ed è consigliabile stipulare un’assicurazione contro gli incendi e per danni su terzi, per non rischiare grane".

Tutto questo dal punto di vista degli adempimenti formali. Poi ci sono le richieste degli ospiti: "Praticamente tutti vogliono un asciugacapelli e un bollitore. Mi è capitata una cliente russa alta di statura che voleva un letto più lungo, su misura per lei. Altri pretendono di fare il check-in alle 11 di sera, quando magari uno vorrebbe già essere a letto. Per non parlare di chi preannuncia il suo arrivo ad un certo orario, poi, per imprevisti, continua a posticipare tramite messaggio sul telefono". Per finire, il capitolo recensioni on line: "Mi è bastato offrire ‘solo’ due brioche come colazione per vedermi un giudizio che definiva troppo oneroso il prezzo (80 euro al giorno) rispetto al servizio colazione. E una recensione negativa rischia di stroncare l’attività. Certo, per avere un aiuto ci si può affidare a un’agenzia, che però chiede dal 15 al 20% di commissione. Risultato: per me non ne vale la pena. E al più presto tornerò all’affitto ordinario, perché il B&B, se non si ha molto tempo a disposizione, non è il bengodi a cui tanti pensavano".