B.Braun festeggia lo storico ad Benatti

Dopo 37 anni trascorsi nell’ambito del settore biomedicale, 29 dei quali spesi nell’orbita del gruppo B Braun, Francesco Benatti, amministratore delegato di B. Braun Avitum Italy SpA dal 2008, chiude la sua lunga esperienza lavorativa. La circostanza è stata salutata a Mirandola con una festa organizzata dall’azienda all’Auditorium Rita Levi Montalcini che ha raccolto intorno a Benatti le maestranze, la presidente del Gruppo Anna Maria Braun ed una rappresentanza del mondo economico e delle istituzioni del territorio, tra cui il sindaco di Mirandola Alberto Greco, la consigliera regionale Palma Costi e Morena Diazzi, direttore generale Regione Emilia-Romagna. Nel 1985 il suo esordio nel biomedicale quando con altri imprenditori fonda la Diatekno. Nel 1993 l’approdo a B Braun, di cui poi nel 2008 diventa amministratore delegato di B. Braun Avitum Italy SpA. "È stata per me un’emozione grandissima – ha detto Benatti durante l’evento – e sono molto orgoglioso dell’azienda che è B. Braun Avitum Italy e di aver fatto parte del suo percorso di crescita". Nel 2008 anno in cui Benatti è stato nominato amministratore delegato, il fatturato della società era di circa 35 milioni di euro. Oggi lascia un’azienda, distintasi nella produzione di contenitori per nutrizione parenterale totale (TPN) e kit preassemblati complessi per le terapie dialitiche, capace di fatturare quasi 98 milioni di euro. "Francesco Benatti – ha commentato il sindaco Alberto Greco – ha saputo con infinita passione accompagnare B. Braun ad una crescita costante".

Alberto Greco