BCC Felsinea, nuova filiale etica: "Utili reinvestiti per il territorio"

Inaugurazione ufficiale ieri pomeriggio, in via Della Pace 115, per la filiale vignolese di BCC Felsinea, banca di credito cooperativo che opera da oltre 120 anni nel territorio bolognese e modenese. L’istituto di credito, già operativo dallo scorso luglio, si è così presentato alla città e alle istituzioni. Presenti tra gli altri, oltre ai vertici della banca, a dipendenti e a cittadini, anche l’assessore al bilancio del Comune, Mauro Smeraldi, il parroco Don Luca con Don Giulio e perfino il vescovo di Parma (originario di San Vito di Spilamberto), Don Enrico Solmi. Per il territorio modenese, quella di Vignola rappresenta per BCC Felsinea la terza apertura, dopo quelle di Montese e di Pavullo. "Portare il credito cooperativo nella zona delle Terre di Castelli, dove il modello della cooperazione di credito non è presente – ha dichiarato Andrea Rizzoli, presidente di BCC Felsinea – è una sfida e una grande opportunità al tempo stesso. Le BCC, a differenza degli altri istituti di credito, sono banche a mutualità prevalente: reinvestendo gli utili localmente, agiscono per il bene di territori e comunità secondo principi etici che ruotano attorno alla centralità della persona, alla solidarietà, alla sostenibilità e alla partecipazione sociale. Inoltre, le BCC si muovono in controtendenza rispetto al fenomeno sempre più attuale della desertificazione bancaria, continuando a presidiare i territori attraverso le filiali, nella ferma convinzione che la relazione, unita a soluzioni dinamiche ed innovative, sia la chiave per essere davvero al fianco di persone, imprese, famiglie, associazioni e istituzioni". Ancora Rizzoli ha inoltre sottolineato: "Ogni anno BCC Felsinea destina una parte dell’utile ad un apposito Fondo di Beneficenza e Mutualità, grazie al quale, nel triennio 2020-2022, è stato erogato oltre 1 milione di euro a sostegno di quasi 700 realtà e progetti territoriali, distribuiti in 4 aree di intervento: Attività socio-assistenziali; Promozione del territorio; Cultura - Formazione – Ricerca; Sport - Tempo libero".

m.ped.