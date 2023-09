Beata Vergine, festa grande a Fiorano Messa, bancarelle e fuochi d’artificio

Attesa (quasi) finita a Fiorano per la festa dedicata, da secoli, all’affresco Beata Maria Vergine del Castello, conservato nel santuario sul colle cui sono attribuiti eventi miracolosi. L’appuntamento è ovviamente per l’8, questo venerdì. Come consueto, ci saranno le bancarelle in piazza Menotti e lungo via Vittorio Veneto, stand all’esterno della basilica e al fianco del centro parrocchiale. Il luna-park invece è presente da scorso a lunedì 11 settembre nell’area mercatale di piazza Salvo D’Acquisto. Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio, che coloreranno il cielo alle 23.30 di venerdì, appunto. Data la presenza del luna-park, la fiera commerciale, a cui parteciperanno anche gli operatori del mercato settimanale, si svolgerà in via Santa Caterina. Nella giornata della Beata Maria Vergine del Castello, inoltre, gli uffici comunali rimarranno chiusi, così come la biblioteca (chiusa anche il 9 settembre). Tutte le celebrazioni religiose si svolgeranno all’interno del santuario. La festa dell’8 settembre inizierà, come da tradizione, alle 5 con la messa dei fioranesi, celebrata dal parroco don Antonio Lumare.

A questa seguiranno altre messe, una ogni ora, fino a quella delle ore 11, per poi riprendere alle ore 17.30, con celebrazione dell’arcivescovo Erio Castellucci. Per finire, processione lungo le vie del paese. Per facilitare la salita al colle del santuario di persone anziane e con scarsa mobilità (essendo chiuso a traffico e sosta il piazzale antistante) sarà possibile usufruire del servizio navetta che parte dal centro cittadino. Inoltre, torna la tanto apprezzata libera lotteria a premi, la cui estrazione avverrà alle ore 22 nel piazzale del santuario. Alle ore 19 apre invece lo stand gastronomico; al salone del pellegrino sarà presente la tradizionale pesca di beneficenza per i ragazzi e all’esterno della basilica numerose bancarelle benefiche. In conclusione, si segnalano altre due iniziative patrocinate dal Comune durante la giornata. La prima coinvolge la Sonus Academy: evento della scuola di musica che si terrà in prossimità della sede, in via Vittorio Veneto alle ore 21. La seconda è organizzata dal circolo Nuraghe in collaborazione col Comune e con l’associazione INArte: ’Concerto in Trio’ con Grazia Cinquetti voce e chitarra, Michele Vignali al sax e Gianni Sorvillo alle percussioni, alle ore 20.30 presso il cortile di Villa Cuoghi (in caso di maltempo, all’interno).Per tutte le informazioni 0536580760, recapito del Centro Parrocchiale.