’Behind the Light’, monologo e confessione di Morganti

Cristiana Morganti (foto), una delle protagoniste della danza contemporanea europea, pluripremiata, a lungo solista del Tanztheater di Pina Bausch e ormai da diversi anni autrice (e spesso anche interprete) di acclamati spettacoli dalla cifra ironica e poetica, è la danzatrice e coreografa che porta per la prima volta sul palco del Teatro del Popolo di Concordia il linguaggio teatrale coreografico. Lo farà esibendosi domani alle 21, nell’ambito della stagione multidisciplinare a cura di Ater Fondazione, dove porta in scena il suo ultimo lavoro ’Behind the Light’, per il quale ha ricevuto nel novembre 2022 il prestigioso Premio Anct - Associazione Nazionale Critici Teatrali. Lo spettacolo è un monologo agito, parlato, urlato da cui si sprigiona un’energia potente, naturale conseguenza della catarsi di una confessione sincera, aperta, dove il dolore è subito lenito da una risata, anche di sé, con la complicità del pubblico. ’Behind the Light’ è, dunque, un assolo fortemente autobiografico, che racconta di una crisi familiare, professionale e intima, iniziata durante la pandemia e proseguita in una sequela di eventi con il tipico ’effetto domino’, in cui sembra venga meno ogni singolo punto di riferimento. Una vicenda privata il cui contesto risuona con particolare intensità in chi guarda dalla platea. Questa ’personale crisi globale’ viene mostrata, presa in giro, attraversata, evasa, superata grazie al potere rigenerativo della confessione, dell’autoironia e soprattutto al potere catartico dell’arte e del teatro. Accompagnati da un collage musicale che spazia da Vivaldi al punk-rock, da Giselle di Adolphe Adam, alla musica elettronica di Ryoji Ikeda, si alternano momenti di danza e di parola. La direzione è di uno dei più grandi nomi della danza di sempre: Pina Bausch. Lo spettacolo è composto da una serie di quadri, in cui Cristiana Morganti recita, danza, canta su una scena bianca e sospesa in cui irrompono, per dialogare con l’interprete, gli originali e raffinati video di Connie Prantera.

Alberto Greco