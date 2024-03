Bel colpo esterno del Giacobazzi a San Benedetto

Il Giacobazzi Modena fa bottino pieno 48-10 a San Benedetto del Tronto e resta al 4° posto in Serie B, mentre gli Highlanders Formigine cedono 36-5 sul campo del Pieve e rimangono ultimi. Dopo il vantaggio marchigiano ecco due marcature in fotocopia di Flores e Musajo. Con l’uomo in più (giallo a Del Prete), Modena dilaga nel finale di tempo (27-3) grazie a Orlandi e Marco Venturelli. Nella seconda frazione accorcia Valentini, poi al 60’ Musajo allunga. Dopo i gialli a Di Bartolomeo e Pellei e arriva la terza meta di Musajo. Tra gli ingressi dalla panchina c’è anche il debutto del 2004 Giacomo Torri, poi nel finale la meta di Ori e la conversione in drop di Assandri fissano il punteggio sul 48-10. Le altre del 17° turno: Romagna-Colorno B 45-24 (5-0), Gubbio-Bologna 7-40 (0-5), Cus Siena-Firenze 33-9 (5-0), Jesi-Lions 27-30 (2-5). Classifica: Romagna 82, Colorno B, Bologna 67, Giacobazzi 64, Pieve 45, San Benedetto* 40, Cus Siena 35, Jesi 34, Lions 33, Gubbio 28, Firenze 14, Highlanders * 8.