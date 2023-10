Belcanto alla ribalta. E la Rossini in Gloria

Venerdì 6 ottobre al Comunale torna il ’Concerto dei giovani talenti’ con gli allievi usciti dai corsi di alta formazione che si tengono in città, accanto all’Orchestra Giovanile della Via Emilia diretta da Alpaslan Ertüngealp. E sabato 7 alle 21 in San Pietro, la Corale Rossini, diretta da Luca Saltini, eseguirà la Messa di Gloria in fa maggiore di Mascagni con l’Orchestra Città di Ferrara, il tenore Gianni Coletta e il baritono Marco Camastra.